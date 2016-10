Nämä asiat työhaastattelija haluaa kuulla – moni ei vastaa haastattelussa siihen mitä kysytään

Työhaastattelu on tiukka paikka, sillä se voi muuttaa ihmisen työuran ja muun elämän täysin. Haastatteluun kannattaa aina valmistautua, mutta ei liian hyvin. Ulkoa opetellut vastaukset eivät vakuuta rekrytoijaa. Jännitys sen sijaan kuuluu asiaan, ja sitä voi oppia hallitsemaan. Psyconin seniorikonsultti Milla Kansonen kertoo, mitä työnantajat oikeasti haluavat työhaastattelussa kuulla.

1. Vastaa siihen mitä kysytään

Työhaastattelussa kannattaa kuunnella tarkkaan, mitä haastattelija kysyy, ja vastata juuri siihen. Usein hakija on valmistautunut haastatteluun liiankin hyvin ja miettinyt etukäteen vastaukset valmiiksi. Jos päässä on todella selkeänä asiat jotka haluaa haastattelussa kertoa, voi käydä niin, että kuunteleminen unohtuu ja hakija jää liian sisälle omaan näkökulmaansa. Hakijan ei kannata jaaritella asian vierestä tai eksyä siitä kokonaan sivuun, vaan kannattaa keskeyttää ja aloittaa alusta, jos huomaa tekevänsä näin. Ei ole hyvä, jos haastattelija joutuu jatkuvasti ohjaamaan haastateltavan takaisin aiheen pariin.

2. Kerro saavutuksistasi konkreettisesti

Haastattelussa ei kannata tyytyä luettelemaan omia vastuualueita, vaan ne kannattaa konkretisoida. Kerro selkein esimerkein, mitä olet saanut entisissä työpaikoissasi oikeasti aikaan. Kerro vaikkapa onnistuneesta projektista tai aikaansaamastasi muutoksesta. Jos olet kasvattanut yrityksen myyntiä, kerro, mitä se tarkoittaa euroissa tai prosenteissa.

3. Anna asenteen näkyä

Työnantajat eivät etsi vain osaamista, vaan myös ihmistä, joka sopii organisaatioon ja jolla on asennetta ja motivaatiota. Näiden asioiden saa antaa rohkeasti näkyä omissa vastauksissa ja olemuksessa. Vahvasta asiaosaamisesta on harvoin iloa, jos yleisvaikutelma hakijasta on laimea ja innoton.

4. Eläydy työnantajan asemaan

Sekä työhakemus että haastattelu olisi hyvä ajatella työnantajan näkökulmasta. Ei kannata vain kertoa, mitä itse työpaikalta odottaa ja mitä tehtävä itselle tarjoaa, vaan myös avata, miten työnantaja hyötyy hakijan tietotaidosta. Työnantaja haluaa tietää, mitä työnhakija työpaikalle ja tehtävään toisi. Työnantaja haluaa tietysti mieluummin palkata henkilön, joka on kiinnostunut työskentelemään juuri tässä organisaatiossa kuin henkilön, joka lähtökohtaisesti haluaa vain työtä.

5. Mieti, miten kehittäisit omia heikkouksiasi

Monissa työhaastatteluissa hakijalta kysytään huonoista puolista. Kehittymiskohteita on jokaisella. Omien heikkouksien hahmottaminen kertoo hakijan kyvystä tarkastella itseään ja omaa osaamistaan myös kriittisesti. Niistä kertoessa kannattaa kuvailla, miten on omalla toiminnalla pyrkinyt kehittämään heikkouksiaan ja oppinut kääntämään ne voitoksi.

6. Ole paras versio itsestäsi

Ole haastattelussa oma itsesi, tai paras versio itsestäsi. Se ei tarkoita roolin taakse piiloutumista vaan parhaiden ja haettavan tehtävän kannalta olennaisten asioiden esiintuomista haastattelussa. Älä lähde yrittämään roolileikkiä. Sinun ei kannata luvata työnantajalle enempää kuin se, minkä pystyt antamaan. Muutoin saatat olla vaikeuksissa, jos työnantaja valitseekin sinut.

7. Valmistaudu huolella

Hyödynnä soittoaika, jos hakuilmoituksessa sellainen on. Mieti pari napakkaa kysymystä työnantajalle. Se on tavallaan jo ensimmäinen haastattelu. Pyri varsinaista haastattelua varten hahmottamaan oma osaamisesi, vahvuutesi, heikkoutesi ja motivaatiosi. Kun oman osaamisen osaa sanoittaa, myös ammatillinen itsevarmuus kasvaa. Selvitä perusasiat, jos toimiala ja työnantaja eivät ole ennestään tuttuja. Tietoa löytyy muun muassa yrityksen kotisivuilta ja some-tileiltä. Jos et työskentele toimialalla entuudestaan, ei haastattelijakaan varmasti odota sinulta sen kovin syvällistä tuntemista.

8. Älä hämmenny jännityksestä

Haastattelussa saa jännittää, ja se saa näkyä. Se kertoo siitä, että tilanne on hakijalle merkittävä. Haastattelija ei ole vastapeluri, vaan toivoo sinun onnistuvan. Vaikka jännitystä ei voi poistaa, voi sen hallintaa treenata. Opettele tunnistamaan, kuinka reagoit jännittävissä tilanteissa. Kun omat käyttäytymismallit ja reaktiot tuntee, ne eivät tunnu samalla tavalla hallitsemattomilta. Voit myös pyytää, että joku koehaastattelee sinut. Pyydä siitä palautetta!