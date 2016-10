Juristi löysi tasapainon työn ja perhe-elämän välille ja kirjoitti siitä kirjan – näin selviät ruuhkavuosista

Fakta Vinkit ruuhkavuosia eläville: 1. Sovi kotiaskareista puolison kanssa niin, että työnjako tuntuu molemmista reilulta. Pidä perhepalaveri kerran viikossa. 2. Suunnittele uraasi tietoisesti. Muista, että ruuhkavuodet ovat lyhyt aika pitkässä elämässä. Lisää tietoisuutta omista mahdollisuuksistasi, älä roikota ratkaisuja. Älä jää ajelehtimaan kaaokseen. 3. Sovi töissä tarvittavista joustoista. Päätä, mitä asioita priorisoit työssäsi. Sinun ei ole pakko osallistua kaikkiin illanistujaisiin, ottaa vastaan lisäkoulutuspakettia tai matkustaa. 4. Rakenna tukiverkkoasi. Uskalla pyytää apua ystäviltä, tuttavilta, sukulaisilta ja isovanhemmilta. Vinkit esimiehille ja työnantajille: 1. Nostakaa ruuhkavuosimyönteisyys strategiselle tasolle. Jos halutaan tuloksellista vaikuttavuutta, johtoryhmän on sitouduttava henkilökohtaisesti. 2. Luokaa hyväksyvä ja monimuotoisuutta tukeva työilmapiiri. 3. Tarjotkaa myönteisiä roolimalleja. Pankaa itsenne likoon, niin vaikutus on suuri. Jos esimies lähtee hakemaan lastaan ajoissa päiväkodista, muutkin uskaltavat. Organisaation kulttuuri on pitkälti kiinni johdon esimerkistä. Lähde: Maria Carlsson Lähde: Maria Carlsson

Vanhemmuus on ammattimaistunut. Vanhemmaksi tuleminen on kuin hoiva-alan intensiivikurssi, ja perheen arkea pyörittäessä tulee suoritettua logistiikan ammattitutkinto. Näin väittää Maria Carlsson, juristi, joka on kirjoittanut opaskirjan ruuhkavuosien helpottamiseksi.

Kukapa pienten lasten vanhempi ei tunnistaisi itseään näistä seikoista: jatkuva kiire, päällekkäiset sitoumukset, väsymys ja tunne, että elämä ei ole enää hallinnassa. Hallitsemattomuuden tunne johtuu Carlssonin mukaan osittain vanhempien tietoisuuden lisääntymisestä.

”Vanhemmat etsivät paljon tietoa netistä. Mitä enemmän tietoa löytyy, sitä enemmän vaatimukset ja kriteerit nousevat”, Carlsson sanoo. Hänen mukaansa lapselle halutaan parasta, ja jotta pystyisi vastaamaan kaikkiin vaatimuksiin, on pakko olla yli-ihminen.

”Se johtaa huonoon omaantuntoon. Kun itse olin pieni 1980-luvulla, asioita ei kyseenalaistettu niin paljon kuin nyt.”

Suomi paukuttelee henkseleitä tasa-arvon mallimaana. Carlssonin kirja kertoo kuitenkin jotain muuta. Tiesitkö, kuinka iso osuus vanhempainvapaaseen oikeutetuista isistä hyödyntää mahdollisuutta? Kolme, kolmetoista vai kolmekymmentäkolme prosenttia? Entä kuinka moni pikkulapsen vanhempi kertoo kärsivänsä jatkuvasta aikapulasta?

Jotain on pielessä, sillä vanhempainvapaaseen oikeutetuista isistä mahdollisuuden käyttää alle kolme prosenttia, ja vanhemmista kolme neljästä toivoisi itselleen lisää aikaa.

Moni asia on toki ihan kunnossa. Suomalaismiehistä 68 prosenttia tekee kotitöitä, kun Turkissa osuus on 17 prosenttia. ”Suomi on maailman parhaimmistoa työn ja perheen yhteensovittamisessa”, Carlsson toteaa kirjassaan.

Asiat ovat periaatteessa hyvin, mutta silti menestyvä asianajaja uhrasi neljä vuotta oppaan kirjoittamiseen työnsä ohessa. Omat kokemukset nimittäin saivat Carlssonin näkemään, kuinka haastavaa – yhteiskunnallisesta tasa-arvosta huolimatta – työn ja perheen yhteensovittaminen on.

Hän ja hänen juristimiehensä Mikael Wahlbeck ovat kaksi korkeasti koulutettua asiantuntijaa; he ovat tottuneet olemaan analyyttisiä, loogisia ja tehokkaita. Heti ensimmäisen lapsen, Danielin, syntymän jälkeen vuonna 2006 Maria Carlsson huomasi, että tutut toimintamallit eivät enää purreet.

”Olimme eläneet työntäyteistä, mukavaa elämää. Ajattelimme, että tähänkin tilanteeseen on varmasti järkevät, parhaat käytännöt, koska niin moni on ollut samassa tilanteessa. Mutta ei se niin ollutkaan. Kaikki oli täysin kaoottista.”

Kukaan ei ollut kertonut juristipariskunnalle, miten lapsi voi sekoittaa pakan.

”Hyvin moni vaihtaa työtä tai kouluttautuu uudelleen viimeistään toisen lapsen kohdalla. Onko pakko olla näin? Miksi siitä ei puhuta? Mitä se maksaa Suomelle ja Euroopalle, että kaikki eivät pysty tähän yhtälöön?”

Tuoreen lapsiperheen arki helpottui, kun esikoinen täytti kolme vuotta. Lapsi oli vähän isompi ja yövalvomiset vähenivät. Omaa aikaa oli jälleen.

Toinen lapsi, Sophia, syntyi vuonna 2011. Pari päätti jaotella arkensa 2+2+1 -mallin mukaan. Kumpikin vanhemmista sai tehdä kahtena iltana viikossa pitkää päivää. Perjantaina kotona piti olla aikaisin.

Malli toimi ja tuntui reilulta.

Mutta esimerkiksi yksinhuoltajat ja vuorotyöläiset eivät välttämättä voi tehdä samanlaisia ratkaisuja kuin Carlsson. Katse pitäisikin hänen mielestään siirtää yksilöstä työpaikkaan.

”Niin kauan kuin työn ja arjen yhteensovittamiskeskustelussa puhutaan yksilöistä, elämme vanhanaikaisten äiti- ja isästereotypioiden armoilla. Minun ajatukseni on ohjata keskustelua pois niin sanotuista ’henkilön omista valinnoista’.”

Yksilön valinnoista puhuttaessa sävystä tulee Carlssonin mukaan helposti syyllistävä.

”Jos keskustelunaiheena olisi kansantalous, olisi yllättävää, jos puhe pyörisi pelkästään kuluttajan rahankäytön ympärillä.”

Olennainen kysymys on, miten yritys voi pitää perheelliset työntekijänsä motivoituneina. Asenneilmapiiri merkitsee paljon.

Carlsson kertoo esimerkin puhelinpalaverista, johon osallistuu sekä suomalaisia että ruotsalaisia. ”Suomessa naureskellaan, kun ruotsalainen isä sanoo, että nyt on pakko lopettaa, koska lapsi on haettava tarhasta. Ruotsissa on hyväksyttävämpää, että työt järjestellään sen mukaan, miltä perhe näyttää.”

”Jos sen sijaan Suomessa isä pyytää joustoa työaikoihin, koska lapsi heräilee, isää syyllistetään helposti. Eikö hän ole enää kiinnostunut urastaan?” Carlsson kertoo.

Pahimmassa tilanteessa ihmiset eivät uskalla puhua Carlssonin mukaan mitään ongelmistaan, jotta heitä ei leimattaisi.

Carlsson on asianajotoimisto Bird & Birdin osakas ja Yritysjärjestelyt ja yhtiöoikeus -ryhmän jäsen. Paljasjalkainen helsinkiläisjuristi työskenteli aiemmin asianajotoimisto Boreniuksessa, jossa hän jo pääsi ratkaisemaan ruuhkavuosiongelmaa.

Carlsson veti Boreniuksessa innovaatiorahoituskeskus Tekesin tukeman ruuhkavuosihankkeen vuosina 2010–2013. Tarkoituksena oli auttaa työntekijöitä yhdistämään työ ja vapaa-aika mielekkäästi ja vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta.

Henkilöstö pohti omissa työryhmissään eri ratkaisuvaihtoehtoja. Yhdelle sopi se, että tulee töihin myöhemmin, toiselle se, että jättää iltamenot, ja kolmannelle se, ettei matkusta.

Moni perhevapaata viettävä oli pelännyt ammattitaitonsa rapistuvan. Toimisto alkoi tarjota töihin palaaville mentorointia. Se jatkui myös ruuhkavuosihankkeen jälkeen.

Hanke tuotti päätyttyään toivottuja tuloksia: Pienten lasten vanhemmat eivät vaihtaneet työpaikkaa samalla tavalla kuin ennen. Miesjuristien vanhempainvapaat lisääntyivät ja naisten määrä johdossa nousi.

”Kulttuurimuutos tapahtui, koska annettiin tilaa ihmisten omille ratkaisuille. Se toimi asiantuntijaorganisaatiossa”, Carlsson kertoo.

Oppaaseen hän kokosi 19 vinkkiä, joiden avulla esimies voi helpottaa ruuhkavuosia elävien arkea. Yksi työkaluista on avoin keskustelu.

”Se tarkoittaa sellaista ilmapiiriä, että perhehuolista voi keskustella työpaikalla myös kahvihuoneessa”, Carlsson selventää.

Esimiehille ehdotetaan kirjassa myös ruuhkavuosibileiden järjestämistä ja harrastuskyytiosion perustamista työpaikan intraan. Mutta miksi yritysten ylipäätään kannattaa tukea ruuhkavuosia eläviä työntekijöitään?

”Meillä ei ole paljon tutkimuksia ruuhkavuosimyönteisyydestä, mutta Yhdysvalloissa ja Kiinassa niitä on. Sieltä puuttuu Pohjoismaille tyypillinen sosiaalinen hyvinvointimalli, joten heidän on pakko perustella perheystävällisiä valintojaan tutkimustiedolla.”

Carlssonin mukaan muiden muassa yhdysvaltalais- ja kiinalaistutkimukset osoittavat, että ruuhkavuosimyönteiset yritykset ovat hyvin tuottavia ja niillä on paremmat katteet.

”Sairauspoissaolot vähenevät ja työntekijöiden motivaatio on korkealla. Siten kulut vähenevät ja tuottavuus lisääntyy”, Carlsson luettelee.

Myönteinen suhtautuminen perheeseen on yrityksille kilpailuvaltti. Perheystävällisyys vähentää tutkijoiden mukaan muun muassa sairauspoissaoloja ja lisää tuottavuutta. Se näkyy hyvänä maineena ja henkilöstön vähäisenä vaihtuvuutena. Varsinkin nuoria houkuttelevat sellaiset työnantajat, jotka mahdollistavat alaisilleen kokonaisen elämän.

Jos kotona voi hyvin, se heijastuu tutkimusten mukaan työpaikalle ja päinvastoin. Carlsson huomasi itse nuorena äitinä, miten luovuus hävisi ja ajattelu kärsi unenpuutteen vuoksi.

”Väsymyksestä seuraa se, ettei ole töissä innokas ja innovatiivinen. Kapasiteetti ei riitä”, hän tiivistää. ”Jos yritykset investoisivat kotihyvinvointiin, se näkyisi töissä.”

Mikä on siis pielessä suomalaisissa työpaikoissa, joissa alle kolme prosenttia pienten lasten isistä hyödyntää vanhempainvapaataan?

Carlssonin mielestä yksi vastaus saattaa löytyä stereotyyppisistä, tiedostamattomista ajattelumalleista. ”On esimerkiksi havaittu, että jos puhutaan isyysvapaasta tai isyyskuukausista, isät käyttävät niitä. Jos taas puhutaan vanhempainvapaasta, sitä käyttävät äidit.” Havainto on peräisin Väestöliiton Perhebarometrista 2014.

Entä mitä voisi parantaa, jotta ajanpuute ei olisi pikkulasten vanhempien keskuudessa niin valtaisa ongelma?

Suomi ei ole enää kylä, vaan ydinperhe on ottanut ylivallan, Carlsson toteaa. Siksi hän neuvoo: ”Laajennetaan hoivavastuuta. Annetaan vastuuta toiselle vanhemmalle, tai sitten lastenhoitajille, naapurille, au pairille, isovanhemmille tai muille sukulaisille.”