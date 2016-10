Viime aikoina on saatu lukea ennustuksia työn loppumisesta. Pian me kaikki pesemme autojen tuulilaseja, ja mielekästä työtä löytyy vain huippuasiantuntijoille. Skenaario kaatuu kuitenkin omaan mahdottomuuteensa, koska talous autoineen romahtaa maksukykyisen keskiluokan kuihduttua tai ihmisten arvostukset muuttuvat ennen kuin niin pitkällä ollaan.

Tekniikan tarkoitus on helpottaa työn tekemistä. Digitaalinen vallankumous on vain uusi vaihe jatkumossa: tekniikka on jo korvannut perinteiset toimistotehtävät, ja seuraavaksi on vuorossa tiedollinen asiantuntemus. Tunkeutuessaan ihmisen älyn ja muistin tontille koneet muuttavat käsityksemme inhimillisestä kyvykkyydestä. Kysymys on arvojen murroksesta. Luovuudesta tulee uusi osaamisen mitta.

Toisin kuin kone, ihminen pystyy kääntämään asiat päälaelleen, näkemään toisin, rikkomaan algoritmeja. Jos kuvittelemme vain harvojen pärjäävän tässä, ihmiskäsityksemme on rajoittunut. Luovuus asuu jokaisessa. Sen ruokkiminen haastaa koulutuksen sekä talouden ja yhteiskunnan rakenteet. Keskiössä ovat avoimuus ja vuorovaikutus.

Pääsin seuraamaan bisnesgurujen Vineet Nayarin ja Seth Godinin esityksiä Nordic Business Forumin Livestreamissä Metropolia ammattikorkeakoulussa. Viestin ydin oli: jokainen on luova, uudet menestystarinat perustuvat poikkeavaan tapaan nähdä asioita ja johtajuus on innostamista.

Tällä hetkellä Suomessa leimataan ihmisiä uuden luuseriryhmän viikkovauhtia. Meillä pitävät valtaa nöyryyttäjät ja lannistajat. Kyse ei ole vain harjoitetun politiikan eetoksesta, vaan ilmiöksi yltyneestä kanssaihmisten vähättelystä. Milloin laiskoja ja lahjattomia ovat työttömät, milloin yhteiskunnan resursseja tuhlaavat kotiäidit tai tohtorikoulutettavat.

Lokerointi estää näkemästä mahdollisuuksia ja väheksyntä tuhoaa. Ensimmäinen askel uuteen aikaan on oppia kunnioittamaan ihmisyyttä toisissamme.

Luovuus on pelon vastakohta, kuten Seth Godin asian hienosti muotoili. Innostus on luovuuden polttoaine. Innostusta lietsotaan kannustavalla vuorovaikutuksella: minä uskon sinuun, sinä uskot minuun, yhdessä me loistamme.