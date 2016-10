Miksi riitelemme töissä? Asiantuntija neuvoo, mitä tehdä, kun työkaveri ärsyttää tai esimies ottaa aivoon

Nuija pomo tai kateellinen työkaveri – ne pilaavat ilmapiirin työpaikalla.

Jos ajattelet näin, ajattele uudelleen. Vastoin yleistä käsitystä työpaikan ongelmissa ei yleensä ole kyse henkilökemioista, vaan siitä, että työ on kehnosti organisoitu, sanoo Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Maarit Vartia.

”On tärkeää tiedostaa, että suurin osa ihmisten välisistä törmäyksistä johtuu työhön liittyvistä asioista. Kyse ei siis ole ihmisten ominaisuuksista, vaan työpaikan vääristä toimintatavoista, jotka haittaavat työn tekemistä”, hän sanoo.

Jos siis työpaikalla on pulmia, meidän ei tarvitse yrittää muuttaa omaa persoonamme sen enempää kuin pomon tai työkaverinkaan – eikä se edes onnistuisi. Sen sijaan pulmat ratkeavat, kun työpaikan toimintatavat ja työkäyttäytyminen muuttuvat.

Hyvä on myös muistaa, että kaikki ristiriidat eivät ole pahasta. Erilaiset näkemykset ja terve kriittisyys auttavat kehittämään uusia työtapoja ja parantavat tuloksia.

Riitely työpaikalla on tavallinen ilmiö. Göteborgin yliopiston tutkimuksen mukaan Ruotsissa enemmän kuin joka neljäs työntekijä joutuu kahnauksiin pomonsa kanssa ja joka kolmas riitelee työkaverinsa kanssa, kertoo Dagens Nyheter.

Suomessa vastaavaa tutkimusta ei ole tehty. Suomalaisissa kyselyissä valtaosa pitää kuitenkin työtovereiden välejä työpaikallaan hyvinä.

”Työterveyslaitoksen tutkimuksessa vuodelta 2012 kolmannes palkansaajista piti työtovereiden välejä työpaikallaan erittäin hyvinä ja yli puolet melko hyvinä. Kuusi prosenttia vastaajista piti välejä joko melko ongelmallisina tai huonoina”, Vartia kertoo. Kiusaamista tai pahoja ihmissuhdevaikeuksia kokee noin viisi prosenttia palkansaajista.

Vuonna 2015 Tilastokeskuksen työolotutkimuksessa 12 prosenttia vastanneista kertoi, että omalla työpaikalla on melko paljon tai paljon ristiriitoja esimiesten ja työntekijöiden välillä. Seitsemän prosenttia oli kokenut työntekijöiden välillä melko paljon tai paljon ristiriitoja.

Vastuu ongelmiin puuttumisesta on aina työnantajalla, Vartia painottaa.

”Työturvallisuuslain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän turvallisuudesta ja terveydestä työssä, seurattava työoloja ja tunnistettava terveys- ja turvallisuusriskit. Työntekijällä on myös oikeus saada työpaikan terveydenhuollosta arvio oman työnsä kuormittavuudesta”, hän kertoo.

Työntekijän tulisikin Vartian mukaan viedä tieto kokemistaan ongelmista esimiehelle. Jos se tuntuu vaikealta, voi kysyä vaikka työkaverilta, onko hänellä samanlaisia kokemuksia, ja mennä sen jälkeen puhumaan esimiehelle yhdessä.

Ongelmista voi puhua myös työsuojeluvaltuutetulle, joka voi viedä asiaa eteenpäin omia kanaviaan,

Näin Vartia neuvoo sinua toimimaan tavallisissa työpaikan pulmatilanteissa:

1. En tiedä, mitä minulta odotetaan.

”Kerro esimiehellesi, että koet tehtävänkuvasi, tavoitteesi ja työnjaon epäselviksi. Pyydä häntä kertomaan selvästi, mitä sinulta ja koko työyhteisöltä odotetaan. Ehdota, että hän järjestäisi yhteisen kokouksen, jossa keskusteltaisiin työnjaosta ja tehtäväkokonaisuuksista.”

2. Työkaverini astuvat jatkuvasti varpailleni.

”Ristiriidat ja ihmissuhdekonfliktit johtuvat myös usein siitä, että tehtäväkuvat ja työnjako ovat epäselviä. Silloin työssä syntyy helposti väärinkäsityksiä ja pahaa mieltä. Ensimmäisen kysymyksen vastaus pätee myös tähän.”

3. Välit yhteen työkaveriini ovat pahasti tulehtuneet.

”Kysy työtoveriltasi, miten hän kokee tilanteen. Puhukaa asiasta joko esimiehen tai työterveyshuollon psykologin tuella. Keskustelussa kannattaa välttää syyttelyä ja syiden etsimistä toisen persoonallisuudesta esimerkiksi näin: ”Sinä olet aina liian itsepäinen.” Keskittykää sen sijaan siihen, mitä on tapahtunut: ”Projektikokouksessa eilen minusta tuntui, että et kuunnellut mitä sanoin, vaan tuijottelit ikkunasta ulos. Koin sen väheksyvänä.” Sopikaa sellainen tapa toimia, jonka molemmat hyväksyvät ja pitäkää siitä kiinni. Jos sinusta tuntuu, että työtoverisi kiusaa sinua, kerro asiasta esimiehelle. Hänen velvollisuutensa on selvittää tilanne.”

3. Turhaudun työssäni täysin.

”Mieti, mistä turhautumisesi johtuu. Onko sinulla niin paljon töitä, että et ehdi tehdä niitä niin hyvin kuin haluaisit? Vai olisiko mahdollista, että nykyinen työsi ei vastaa koulutustasi ja kykyjäsi? Keskustele esimiehen kanssa, voisiko tehtävänkuvaasi muokata, olisiko sinulla mahdollisuutta lähteä työkiertoon tai toisenlaisiin, paremmin motivoiviin tehtäviin. Joskus kannattaa myös miettiä, onko tämä se työ, jossa haluan olla, vai olisiko ehkä aika vaihtaa työpaikkaa.”

4. Esimiehelläni on suosikkeja työpaikalla, mutta minä en kuulu heihin.

”Jos sinusta tuntuu, että esimiehesi ei ole tasapuolinen, voit kysyä työkaveriltasi, tunteeko hän samoin. Usein tällaisessa tilanteessa esimiestyössä koetaan myös muita ongelmia. Voitte mennä puhumaan suoraan esimiehelle. Jos se on vaikeaa, asiasta tulisi kertoa esimiehen esimiehelle tai työsuojeluvaltuutetulle, joka voi viedä asiaa eteenpäin. Jos sinusta tuntuu, että esimies kiusaa sinua, puhu asiasta esimiehen esimiehelle ja työsuojeluvaltuutetulle. Ylemmän esimiehen velvollisuus on selvittää tilanne.”

5. Kilpailu työpaikalla uuvuttaa minut.

”Kilpailu voi olla innostavaa silloin, kun se tähtää yhteisiin tavoitteisiin ja kun työkaverit tukevat ja tsemppaavat toisiaan. Ahdistavaksi kilpailu saattaa muuttua, jos työpaikalla on epävarmuutta, kuten yt-neuvottelujen uhka. Erityisesti saneerausmuutoksissa on äärettömän tärkeää, että työnantaja jakaa tilanteesta niin paljon tietoa kuin mahdollista. Esimerkiksi irtisanomisten perusteista tulisi kertoa mahdollisimman selvästi. Jos kilpailu tai ristiriidat työtovereiden kanssa johtavat siihen, että koet itsesi lopen uupuneeksi, hae apua työterveyshuollosta.”

6. Työpaikallani on kurja ilmapiiri.

”Jos koet ongelmia tai jännitteitä työssä tai työtoverisi ja itsesi välillä, katso myös peiliin. Mieti, miten itse toimit työtoverina. Pyritkö luomaan toimivaa työyhteisöä? Edesautatko myönteistä vuorovaikutusta? Autatko ja tuetko työkavereitasi? Kielteisiä asioita ei kannata hautoa mielessään eikä varsinkaan puhua pahaa työkavereista heidän selkänsä takana. Ilmapiirin kohentaminen voi lähteä pienestä liikkeelle. Vaikka siitä, että tervehdit työkavereitasi ja annat heille myönteistä palautetta.”