Radiojuontaja Oku Luukkainen tunnustaa virheen, josta oppi – ”Tajusin, että minun täytyy ensin itse käsitellä asia, jotta voin jakaa sen kuulijoille”

Kuka? Oku Luukkainen, 31 Radiotyöntekijä ja sivutoiminen dj. Juontaa Radio Novan iltaa ja perjantaisin Retroperjantai-ohjelmaa. Koulutukseltaan media-assistentti. Asuu Helsingissä.

Millainen työntekijä olet?

”Olen heittäytyjä. Olen joka kerta suostunut, kun esimies on ehdottanut jotain hullua. Olen opetellut ratsastamaan, ottanut permanentin ja hakenut Jyväskylän kaupunginjohtajaksi. Selkääni on tatuoitu JYP:n logo. Vaikka olen JYP:n kannattaja, nämä kaikki ovat tapahtuneet sen takia, että olen radiossa töissä.”

Mitä työnkuvaasi kuuluu?

”Työnkuvani Bauer Median radiotoimituksessa on aika laaja. Olen osa musiikkitiimiä ja teen pääsääntöisesti töitä Radio Novan musiikin parissa. Se tarkoittaa esimerkiksi palavereja, teknistä tekemistä ja levy-yhtiötapaamisia.

Lisäksi juonnan Radio Novan iltaa ja perjantaisin Retroperjantai-ohjelmaa. Juontaminen vaatii valmistelua päivittäin. Kaiken ohessa koetan hoitaa vasemman käden pikkurillillä myös dj-keikka-asioita, koska olen sivutoiminen dj.”

Miten kehität itseäsi ammatissasi?

”Kun tulee tarpeeksi lähetyksiä alle, helposti rutinoituu. Yritän välttää sitä. Kuuntelen omia lähetyksiäni ja pyrin arvioimaan niitä aika kriittisesti. Olisinko itse jaksanut kuunnella tämän? Oliko tämä oikeasti mielenkiintoista tai nauroinko jutulle, jonka ajattelin etukäteen hauskaksi? Olen myös auki palautteelle ja keskustelen työkavereiden kanssa oman työni jäljestä.”

Kerro jostain tekemästäsi virheestä.

”Olin vuosia töissä Radio Jyväskylässä, ja kerroin siellä aikanaan juontovuorossa, etten tunne omaa isääni. Se on tietysti minulle tärkeä asia. Puhuin siitä kuitenkin niin, että se ei palvellut ketään vaan lähinnä kuulosti hölmöltä. Tajusin, että minun täytyy ensin itse käsitellä asia, jotta voin jakaa sen kuulijoille. Tällaista tapahtuu juontajilla koko ajan pienempienkin asioiden kuin isättömyyden kanssa.”

Mikä on tärkein työvälineesi?

”Persoona. Meni jonkin aikaa, ennen kuin ymmärsin, miten persoonaa kannattaa käyttää radiossa. Jokainen meistä tietää, millainen on, mutta miten käyttää persoonaa niin, että se on mielenkiintoista tai relevanttia muille? Täytyy ymmärtää omat vahvuudet ja heikkoudet. Täytyy uskaltaa olla oma itsensä, ja vielä niin, että se kuulostaa hyvältä. Sen oppii tekemällä ja ennen kaikkea tekemällä virheitä.”

Mitä olet oivaltanut ammatistasi?

”Monesti ihmiset näkevät yksittäisiä radio-, tv- tai viihdealan tähtiä, mutta heidän taustallaan on aina monta ihmistä ja monen ihmisen onnistumisia. Jokaisen taustalta löytyy se tyyppi, joka on uskonut häneen. Tämä on tiimityötä.”

Palstalle haastatellaan eri alojen ammattilaisia, jotka raottavat ammattitaitonsa salaisuutta.