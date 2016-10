Omannäköiset työvaatteet tuovat voimaa – miten valitsette vaatteet töihin, Minna Parikka ja Ville Niinistö?

Työvaatteiden valinta aamukiireessä on välillä yhtä tuskaa. Lempiasua ei kehtaa laittaa päälle neljättä päivää peräkkäin, ja mukavin kauluspaita on pesussa. Kannattaisiko työasu valita jo edellisenä iltana – tai vaikka jo sunnuntaina kerralla koko työviikoksi?

Pupukengistään tunnettu kenkäsuunnittelija Minna Parikka sekä vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja Ville Niinistö kertovat, miten he valitsevat työvaatteensa.

Kenkäsuunnittelija pukeutuu arjessakin erikoisluomuksiin

Minna Parikka, Minna Parikka Shoesin toimitusjohtaja

”Olen tällä hetkellä kotona suunnittelemassa seuraavaa mallistoa yöpuvussa. Suunnitteluvaiheessa tarvitsen rauhan. Heräsin kahdeksalta, nousin sängystä ja menin suoraan piirtämään. Se on päivän tuottoisinta aikaa.

Päälläni on seiloripaita, joka taitaa olla Venäjän laivaston mallia, sekä ruusupyjamahousut ja tietenkin villasukat. Teen töitä pyjamassa lounasaikaan saakka.

Teen aika paljon duunia himassa. Toimistolla käyn silloin tällöin, ja lisäksi työhön kuuluu edustamista ja matkustamista.

Suomessa ei ole hirveän glamouria edustamista. Haluan pukeutua joka päivä arkenakin näyttävästi ja jopa juhlavasti, koska käyn aika vähän erilaisissa happeningeissä ja bileissä. Tällä hetkellä lempiasuni on Stella McCartneyn leopardikuosinen kokopuku.

Olen niin onnekas, että olen alalla, jossa ei tarvitse pukeutua univormuun. Tykkään pukeutua laidasta laitaan ja yhdistää rentoja, vähän sporttisia vaatteita näyttävämpiin vaatteisiin.

Käytän aina oman mallistoni kenkiä. Valitsen yleensä ensin vaatteet, koska kenkiä riittää.

En koskaan valitse vaatteita jo edellisenä päivänä. Valinta on se, mikä siinä hetkessä tuntuu hyvältä. Tietysti jos olen menossa kuvauksiin, saatan miettiä vähän etukäteen.

Ajastani noin kolmasosa menee matkoilla, useimmin Euroopassa mutta myös kaukomailla. Pakkaaminen jää aina viime hetkeen, ja sitten matkan päällä ihmettelen, että tässä ei taaskaan ollut mitään järkeä. Asukokonaisuudet pitää miettiä aika tarkasti, jos vaatteissa on erilaisia kuoseja ja yksityiskohtia.

Otan ehdottomasti kulttuurin huomioon pukeutumisessa. Joissakin maissa tuntuu mukavalta pukeutua tosi värikkäästi ja näyttävästi, ja se koetaan myönteisenä. Aasiassa voi oikeastaan laittaa päälle melkein mitä vain, ulkomaalainen koetaan joka tapauksessa eksoottiseksi.

Jossain muualla pitää olla vähän coolimpi ja hillitympi. Olin juuri kuukauden Venäjällä, ja olin pakannut sinne näyttäviä juttuja, hörsellyksiä ja kimmellyksiä. Olin aika pettynyt, että siellä oli nyt muuttunut tyyli. Oli luksusta, mutta hyvin varman päälle. Venäläistä yltäkylläisyyttä ei enää näkynyt.

Onneksi pystyn olemaan oma itseni kaikkialla. Ihmiset ajattelevat, että olen taiteilija, ja minulle annetaan paljon anteeksi.”

Puoluejohtajalla on eduskunnassa varakauluspaita

Ville Niinistö, vihreiden puheenjohtaja ja kansanedustaja

”Mietin vaatekokoelmani etukäteen niin, että kaapissa on sekä rentoja että virallisempia vaatteita. Vaatteeni kuvastavat myös arvojani, ja niissä on helppo olla.

Jos on tärkeä viikko ja tärkeitä esiintymisiä, saatan joutua viikonloppuna katsomaan, että pyykit on pesty ja sopivat esiintymisasut esimerkiksi televisioon olemassa.

Päivän vaatteet valitsen sitten aamulla aika nopeasti.

Harvoin käytän samoja vaatteita useampaa päivää. Jos esiintyy paljon, on hyvä, ettei joka päivä ole samat vaatteet päällä. Se kiinnittää huomiota.

Silloin kun olin vielä ministerinä, pukeutuminen oli astetta virallisempaa. Pitää sopeutua siihen pukukoodistoon, joka kussakin tehtävässä on. Puoluejohtajana ja kansanedustajana on pystynyt käyttämään huomattavasti enemmän sellaisia vaatteita, joissa tunnen oloni kotoisaksi.

Olen käyttänyt pikkutakin ja housujen kanssa yhä enemmän t-paitoja, jotka kuvaavat harrastuksiani tai mielenkiinnon kohteita: ympäristöä, luontokohteita tai vaikkapa tietokonepeliharrastusta.

Kaksi lempi-t-paitaani olen ostanut Lontoon Camdenistä. Siellä on kiva käydä katselemassa rennompia hippitrendejä. Toinen paidoista on mustavalkoinen, toisessa kirkkaampia värejä, mutta molemmat ovat pelkistettyjä ja niissä on karhukuvio keskellä. Ne tuovat pikkutakkien kanssa töissä pukeutumiseen särmää.

Toinen suosikkini on helsinkiläisen Tauko-liikkeen syystakki. Se on tehty kierrätysvaatteista ja vanhoista sairaalalakanoista. Suosin kotimaista kierrätysdesignia.

Jos vaatteessa on jotain minusta itsestäni, tuntuu rennommalta esiintyä ja puhua omana itsenään. T-paidat ovat myös mukavampia kuin kauluspaidat ja kravatit.

Joissain tilanteissa tietenkin tarvitaan virallista pukeutumista. Jos sen tekee tyylikkäästi, siitä voi saada itselleen voimaa.

Eduskunnan istuntosalissa pitäisi olla vähintää kauluspaita ja pikkutakki. Olen yrittänyt kunnioittaa istuntosalia ja instituutioperinnettä, ja minulla on yleensä varakauluspaita eduskunnassa. Rentoutta voi tuoda muilla elementeillä, ja erottua voi esimerkiksi siisteillä tennareilla.

Miesten pukeutumisessa on niin vähän vapauksia, että se vapaus, mikä on, kannattaa käyttää. Tylsiä harmaita pukuja tylsillä kravateilla rivissä on tässä maassa aivan liikaa.”