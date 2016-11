Slush tuo lavalle Suomen parhaat puhevalmentajat – suora lähetys kello 17

Kuinka suomalaisista tehdään maailman parhaita puhujia? Slush ja Sanoma ovat syksyn aikana kouluttaneet nuoria puhujalupauksia. Vuosittaiseksi suunnitellun Talk The Talk -koulutusohjelman valmentajina toimivat Henkka Hyppönen, Bruce Oreck, Linda Liukas, Saku Tuominen ja André Chaker.

Syyskuussa mukaan valittiin 12 nuorta. Nyt Talk The Talk -koulutusohjelma huipentuu Sanomatalon Mediatorilla järjestettävään finaalitapahtumaan tänään keskiviikkona kello 17.

Tapahtuman ensimmäisessä osassa jokainen puhujalupaus pääsee osoittamaan valmennuksen aikana hioutuneet kykynsä neljän minuutin puheella. Aiheet ovat puhujien itse valitsemia ja vaihtelevat big datasta koulutusjärjestelmän murrokseen ja maahanmuuttajien mielenterveyteen. Valmentajat valitsevat voittajan, joka pääsee juontajaksi Slush 2016 -tapahtumaan.

Koko koulutusohjelman tavoitteena on muuttaa suomalaista puhujakulttuuria rohkeammaksi ja positiivisemmaksi. Kulttuuriimme on jostain syystä juurtunut ajatus, etteivät suomalaiset ole päteviä esiintyjiä tai puhujia. Talk the Talk -tapahtumassa aihetta puivat koulutusohjelman valmentajat teemalla “kuinka tehdä suomalaisista maailman parhaita puhujia”. Noin kello 18.20 alkavan keskustelun juontaa Aape Pohjavirta.

Tapahtuman avaa Sanoma Media Finlandin toimitusjohtaja Pia Kalsta kello 17. Tapahtumaa voi seurata paikan päällä Sanomatalossa, jolloin suosittelemme saapumaan hyvissä ajoin istumapaikan saamiseksi. Talk the Talkia voi seurata myös HSTV:n suorana lähetyksenä tämän artikkelin kautta ja osoitteessa hs.fi/live.