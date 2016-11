Liika vapaus töissä uuvutti palkitun yhtiön johtajan – työpsykologi kertoo, miten itseään kannattaa johtaa

Euroopan parhaana työpaikkana palkittu ohjelmistokehitysyhtiö Vincit tunnetaan matalasta hierarkiastaan, avoimista palkkatiedoistaan ja henkilöstönsä tyytyväisyydestä. Perjantaina kuvaan tuli uusi ulottuvuus, kun yhtiön asiakkuusjohtaja Petri Suhonen kirjoitti blogijulkaisun työuupumuksestaan. Uupumuksen aiheutti Suhosen tekstin mukaan juuri työn vapaus ja riippumattomuus.

Julkaisu sai kiitosvyöryn, ja siitä uutisoivat ainakin Aamulehti ja Iltalehti.

Suhonen kertoo HS:lle, että blogikirjoitus itsessään ei ollut vaikea paikka.

”En ole missään vaiheessa hävennyt uupumustani. Nyt olen vain hämmästellyt, kuinka paljon julkaisusta on tullut kiitosta”, Suhonen sanoo.

Hän on saanut kymmeniä viestejä – suurimman osan ventovierailta ihmisiltä – ja moni on avautunut omista kokemuksistaan. Lukijoita on puhutellut erityisesti Suhosen oivallus siitä, että ihminen ei välttämättä ole laiska ja saamaton, jos ei koe pärjäävänsä uudenlaisessa itseohjautuvassa työympäristössä. Kun rakenteita ei määrätä ylhäältä, työ täytyy kyetä organisoimaan itse, ja sellaista ei opeteta missään.

”Olen saanut lukea ja kuulla monta helpotuksen huokausta ja huudahdusta blogitekstini lukijoilta. Yksikin kertoi itkeneensä kaksi tuntia saatuaan saman ahaa-elämyksen.”

Suhoselle itselleenkin oivallus tuli vasta viime viikon maanantaina. Hän keskusteli avopuolisonsa kanssa masennuksestaan ja tulevasta blogivuorostaan. Keskustellessa Suhoselle yhtäkkiä kirkastui, ettei hän osaa luovia rajattomissa ja vallattomissa olosuhteissa, ja tuntee siksi itsensä saamattomaksi.

”En ehkä olekaan laiska, en vain osaa johtaa itseäni”, Suhonen tiivistää. Vyyhtiin kietoutuu myös työkulttuurin muutos: perinteisesti arvostettu kirjaviisaus ja rankka työnteko eivät enää luovilla aloilla tuo tulosta.

”En ole osannut arvostaa sitä, mitä olen tehnyt tai mihin olen päässyt, koska menestys on tullut elementeillä, joita en ole oppinut lapsena arvostamaan.”

Onneksi sekä työnsä arvostamista että itsensä johtamistaitoja voi opetella. Suhoselle se tarkoittaa ensin oman työnsä hahmottamista. Kun rutiinityöt eivät rytmitä päiviä ja viikkoja, rytmitys täytyy luoda tyhjästä.

”Työ tarvitsee kuitenkin aina jonkinlaisia rakenteita”, Suhonen sanoo.

Vincitin toimistolla hänen oivalluksensa ei vielä konkreettisesti näy, mutta Suhonen uskoo että yhtiössä kiinnitetään jatkossa paremmin huomiota työntekijöiden tukemiseen työn rakenteiden löytämisessä ja itsensä arvostamisessa.

”Toivon myös, että samojen tunteiden kanssa painivat ihmiset saisivat rohkeutta puhua aiheesta.”

Miten vapaassa työssä sitten voisi ohjata itseään?

Työpsykologi Johanna Vilmi reagoi Suhosen blogikirjoitukseen heti lauantaina omalla blogikirjoituksellaan. Start-up -yritysten työntekijöiden kanssa paljon työskennellyt Vilmi tunnisti Suhosen tekstistä tarinan, jonka on kuullut monesti.

”Uudenlainen yrityskulttuuri tuo paljon vapautta ja omaa vastuuta. Murros on vielä tapahtumatta: työskennellään uudessa kulttuurissa, mutta vanhoilla taidoilla”, Vilmi sanoo.

Hän neuvoo ajatustyöläisiä kiinnittämään huomiota ainakin viiteen asiaan:

1. Aseta tavoitteita

”Aika usein tavoitteita ei ole määritelty kovin konkreettisiksi, etenkään johtotason ihmisillä. Mitä oikeastaan tarkoittaa operatiivinen johtaminen? Kun ei voi kysyä keneltäkään, täytyy määritellä itse. Jos tavoitteitaan ei konkretisoi, pilko ja aikatauluta, päätyy lupautumaan kaikkeen, sinkoilemaan ja multitaskaamaan. Tavoitteiden määrittely on hyvä tehdä yhdessä tiiminsä kanssa.”

2. Hallitse keskeytyksiä

”Aina ei tarvitse reagoida heti tai olla tavoitettavissa. Päivään voi aikatauluttaa viestittelyhetkiä ja keskittyneen työnteon hetkiä. Tärkeintä on keskittyä olennaiseen ja olla potematta huonoa omatuntoa niistä asioista, joita ei juuri sillä sekunnilla ole tekemässä.”

3. Muista palaute

”On tärkeää saada konkreettista myönteistä palautetta sekä rakentavaa ja kriittistä palautetta. Kannustavaa palautetta tulisi saada ja antaa viisi kertaa enemmän kuin kriittistä palautetta. Palautekäytäntöjä on hyvä miettiä porukalla.”

4. Lopeta työpäivä hallitusti

”Ota hetki miettiäksesi, mitä sait aikaan tänään. Konkretisoi aikaansaannoksia ja kiitä itseäsi niistä. Listaa epävarmuutta ja stressiä aiheuttavat asiat. Kiinnitä huomiosi niihin kohtiin, joihin voit itse vaikuttaa, ja varaa näiden asioiden hoitamiseen erikseen aikaa kalenterista.”

5. Muista muu elämä

”Start-upeissa on usein voimakas me-henki. Tiivis yhteisö suojaa monelta, mutta jos elämässä ei ole mitään muuta, identiteetti kietoutuu liikaa yrityksen ympärille. Silloin pettymykset tulevat kovina kolauksina. Ajatustyöstä palautuminen edellyttää, että aivot todella päästävät irti kuormittavista työajatuksista. Muu elämä, kuten harrastukset, tukevat työstä irrottautumista.”