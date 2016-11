Kymmeniä taukoja päivässä vai paussi parin tunnin välein? Näin ajatustyöläiset viettävät taukonsa

Pieni tauko tuo energiaa työpäivään ja kirkastaa ajatukset. Mutta kuinka usein sellainen kannattaisi pitää? Entä kuluuko lepohetki parhaiten kahvihuoneessa vai Facebookissa?

Politiikan tutkija Erkka Railo ja UPM:n sidosryhmäjohtaja Pirkko Harrela kertovat, milloin on tauon paikka ja mitä hyötyä luovasta paussista heille on.

Tutkija ei malta jäädä jaarittelemaan

Erkka Railo, politiikan tutkija, Eduskuntatutkimuksen keskus:

”En ole koskaan laskenut pitämieni taukojen määrää, mutta veikkaisin, että niitä kertyy työpäivän aikana kymmeniä. Kirjoittaessani flow-tila kestää ehkä parikymmentä minuuttia, jonka jälkeen pidän pienen paussin. Sen jälkeen tekstiä pystyy katsomaan uusin silmin.

Kirjoitustyössä jää toisinaan junnaamaan pahasti paikalleen. Voi käydä niin, ettei löydä uutta sanottavaa tai ei hoksaa, miten voisi korjata huonosti ilmaistun kohdan. Punainen lanka löytyy jälleen, kun ottaa hetkeksi etäisyyttä tekstiin. Silloin näkee tarkemmin ne virheet, joita tekstissä saattaa olla.

Tauolla käyn yleensä hakemassa kahvia tai selaan pienen hetken ajan Facebookia tai Twitteriä. Koen olevani vähän huono kahvihuoneihminen: en jää sinne juttelemaan muiden kanssa, vaan palaan äkkiä takaisin työpöytäni ääreen. Taukoni kestävätkin yleensä vain pari minuuttia.

Työpaikallani ei ole tapana pitää yhteisiä kahvitaukoja, mutta lounasta syödään usein porukalla. Silloin yritämme välttää työasioista puhumista, jotta saisimme hetkeksi muuta ajateltavaa. Käyn usein hakemassa vain salaatin, sillä sen saa syötyä nopeasti, mutta välillä täytyy vain pakottaa itsensä ystävien mukaan.

Joskus olen miettinyt, mitä joku taukojen asiantuntija mahtaisi ajatella tyylistäni. Tällaiseksi se kuitenkin on vuosien varrella muotoutunut. Työtapani tuntuvat niin tehokkailta, etten näe tarvetta muuttaa niitä.”

Johtajalle tauot ovat harvinaista herkkua

Pirkko Harrela, UPM:n sidosryhmäjohtaja:

”Työni on vaihtelevaa ja siihen kuuluu paljon kokouksia, esityksiä ja matkoja. Päivät ovat enimmäkseen melko tiivistahtisia, eikä taukojen pitäminen aina ole minusta itsestäni kiinni.

Olen kuitenkin huomannut, että vireystilani alkaa laskea noin puolentoista tunnin tiiviin työnteon jälkeen. Silloin olisi hyvä pystyä pitämään tauko, jotta keskittymiskyky palautuu.

Minulle on tärkeää, että ajatukset siirtyvät pöydällä olevasta asiasta johonkin muuhun aiheeseen tauon aikana. Siksi nousen mielelläni ylös ja kävelen kollegan pöydän luo juttelemaan hetkeksi. Se voi olla työn kannalta hyvinkin hyödyllistä: tauoilla käydyissä rennommissa keskusteluissa tulee esiin paljon sellaista tietoa, josta on apua myöhemmin.

UPM:n uudessa pääkonttorissa taukojen pitämiseen on luotu hyvät edellytykset. Se on hieno juttu. Jokaisessa kerroksessa on oleskelutila, josta löytyy keittiönurkkaus, sohva ja lehtiä niin Suomesta kuin ulkomailtakin.

Meillä on myös vetäytymistiloja, joissa voi nauttia kahvinsa rauhassa itsekseen. Itselleni tauot ovat kuitenkin ennen kaikkea sosiaalisia hetkiä. Hiljaisia tiloja käytän lähinnä kirjoittamiseen ja tulevien asioiden suunnitteluun.

Yrityksessämme vietettiin muutama vuosi sitten työhyvinvoinnin teemavuotta. Halukkaille annettiin aktiivisuusmittari, joka mittasi muun ohella myös palautumista päivän mittaan ja yöunen aikana.

Tulokset pistivät miettimään, miten intensiivisiä työpäivät itse asiassa ovat. Sen jälkeen olen ollut entistä tietoisempi taukojen merkityksestä, mutta eri asia on, ehtiikö niitä aina pitää.”