Näin vakuutat työkaverit puhetaidoillasi – Bruce Oreck, Linda Liukas ja muut mestaripuhujat neuvovat

Kerro tarina, joka vetoaa tunteisiin

Bruce Oreck, luennoitsija, entinen Yhdysvaltain Suomen-suurlähettiläs:

”Puhetaito on tärkeää kaikissa vuorovaikutustilanteissa, olipa kyseessä sitten poliittinen väittely tai treffikutsun esittäminen. Sama pätee myös liike-elämään: hyvillä esiintymistaidoilla vakuutetaan yleisö siitä, että juuri tämä tuote on miljoona kertaa parempi kuin kilpailijan tuote. Ihmiset ovat tunteidensa vietävissä, ja tunteisiin vaikutetaan puhumalla.

Hyvä esiintyjä pohtii sekä omaa puhetyyliään että sitä, kuinka yleisö siihen reagoi. Äänenkäytöllä, sanavalinnoilla ja katsekontaktilla on valtava merkitys, mutta niin on myös yleisön huomioimisella. Vaikuttava puhuja lukee yleisöään ja etsii yhteisiä kiinnekohtia. Mitä juuri tämä ihmisjoukko haluaisi minulta tänään kuulla?

Esiintymistilanteet ovat kovin erilaisia kuin arkipäiväiset keskustelut. Hyvä esiintyjä kertoo yleisölleen hyvän tarinan. Siksi ajatuksella suunniteltu rakenne on tärkeä osa puhetta. Faktat unohtuvat, mutta jos tarina on kiinnostava, se painuu mielen perukoille asti ja pysyy siellä pitkään.

Jotkut ovat luonnostaan parempia esiintyjiä kuin toiset, mutta kaikki voivat oppia. Se vain vaatii valtavasti harjoittelua. Puhumaan oppiminen on kuin uuden harrastuksen aloittaminen. Ei laskettelemaankaan opita ilman, että kaadutaan ja noustaan ylös satoja kertoja. Eikä soittaja koskaan ilmesty konserttiin ilman huolellista valmistautumista. Sama pätee myös puheiden pitämiseen.

Harjoittelun voi aloittaa vaikkapa yhdessä ystävien kanssa: tavallisen keskustelun voi vaihtaa hetkeksi tarinatuokioon, jonka aikana jokainen kertoo muille pari minuuttia pitkän tarinan. On olemassa myös järjestöjä, jotka opettavat puhetaitoja. Hyvä esimerkki on Toastmasters-verkosto, joka järjestää puhekerhoja myös Helsingissä. Niissä kuka tahansa voi oppia puhumaan.”

Kuuntele ennen kuin puhut

André Chaker, juristi, kirjailija, luennoitsija:

”Suomessa puhuminen ja muu kommunikaatio on viimeinen ala, jossa on vielä paljon petrattavaa. Teemme työtämme itsenäisesti ja asiantuntevasti, mutta pysymme mielellämme omassa poterossamme. Aitoa kehitystä tapahtuu kuitenkin vain silloin, kun eri alojen osaajat kohtaavat toisensa – ja siihen tarvitaan puhetaitoa.

Puhumisen ongelmiin pitäisi suhtautua samalla tavalla kuin rikkinäiseen tietokoneeseen: ensin selvitetään, missä vika on ja sitten korjataan se. Puhuminen on arvokas ja tärkeä, panostamista vaativa taito. Sitä ei kuitenkaan Suomessa aina muisteta. Sen sijaan täällä uskotaan, että puhe on pelkkää sanahelinää; että on ihmisiä, jotka puhuvat ja niitä, jotka tekevät. Itse haluan kyllä mieluiten olla sellainen, joka puhuu, jotta muut haluavat tehdä.

Puhumiseen pätee sama sääntö kuin minkä tahansa muunkin taidon harjoitteluun: sitä on treenattava 10 000 tuntia, jotta homma alkaa kunnolla sujua. Uskoisin, että alan itse olla nyt tämän rajapyykin kohdalla, ja voin vakuuttaa olevani nyt aika paljon parempi kuin aloittaessani.

Esiintymisvarmuutta saa ainoastaan harjoittelemalla. Se kannattaa aloittaa pienistä, arkipäiväisistä tilanteista. Jos ystävä haluaa kehittyä esiintyjänä, häntä voi pyytää pitämään parin minuutin puheen rakastamastaan asiasta: hyvistä viineistä, ulkomaanmatkoista, urheiluharrastuksesta – mistä tahansa aiheesta, josta hän todella välittää. Tuttu ja turvallinen ympäristö on loistava paikka aloittaa harjoittelu.

Vaikka yleisön kohtaaminen voi olla jännittävää, saan siitä paljon voimaa. Katsekontaktin ottaminen saattaa tuntua pelottavalta, mutta siinä on myös hyvät puolensa: silloin huomaa myös hymyilevät kasvot, ja jokainen hymy antaa valtavasti energiaa.

Yleisön tarkkailu on myös loistava tapa kehittää itseään. Jos vastaanottajat vaikuttavat pitkästyneiltä tai tyytymättömiltä, on puheen jälkeen hyvä pohtia, mitä voisi seuraavalla kerralla tehdä paremmin. Asiasisältöä ei välttämättä tarvitse muuttaa, sillä sanavalinnoilla, äänellä ja intonaatiolla voi saada ihmeitä aikaan.

Hyvä esiintyjä ei puhu päälle eikä ammu muiden ideoita alas. Parhaat puhujat ovat niitä, jotka kuuntelevat muita eniten. Heillä on usein kaikkein painavinta asiaa, sillä he ovat perehtyneet huolellisesti siihen, mitä ympärillä tapahtuu.”

Pohdi puhumaasi – myös jälkeenpäin

Saku Tuominen, luova johtaja, Idealist Group:

Mika Ranta / HS

”Ei ole olemassa yhtä ainoaa tapaa olla loistava puhuja. Tärkeintä on olla aito, uskottava ja rehellinen. Suomessa ajatellaan usein, että hyvä puhuja on supliikki myyntimies tai cocktail-kutsuilla säkenöivä small talkin mestari. Sellainen ei kuitenkaan ole ollenkaan välttämätöntä.

Puhumista kannattaa silti harjoitella, sillä se on vaikuttamisen tavoista tärkeimpiä. Jos haluaa saada firmalleen rahoitusta, palkata hyvän työntekijän, myydä asiakkaalle uuden tuotteen tai järjestää tapahtuman uudessa paikassa, on aina onnistuttava vakuuttamaan jokin taho. Se onnistuu paljon paremmin, kun on ensin treenannut kunnolla.

Puheelle kannattaa aina sanoa kyllä. Se voi tuntua hankalalta ja pelottavaltakin, mutta ajan mittaan nämä tunteet helpottavat. Kaikkia meistä on joskus jännittänyt, mutta kun esiintymiskokemus karttuu, myös itsevarmuutta tulee lisää. En usko, että kukaan kehittyy hyväksi puhujaksi lukemalla.

Epäonnistumisiakin saattaa tulla, mutta niistä oppii kaikkein eniten. Voi ajatella, että pahin on nyt tapahtunut, mutta maailma on yhä pystyssä. Itseään ei koskaan pitäisi ottaa liian vakavasti, sillä kukaan muu ei muista mahdollisia mokia enää seuraavana päivänä.

Jokaisen esiintymisen jälkeen kannattaa analysoida, miten puhuminen tällä kertaa sujui: puhuinko liikaa, olinko liian päällekäyvä, muistinko huomioida yleisöäni? Puhumaan oppii puhumalla, mutta lisäksi on pysähdyttävä pohtimaan sanomaansa, jotta voi todella kehittyä.”

Anna persoonasi näkyä

Linda Liukas, ohjelmoija ja lastenkirjailija:

Mika Ranta / HS

”Maailmassa on aivan valtavasti informaatiota. Ärsyketulvassa mieleen painuvat vain parhaat tarinat. Omat vaikutusmahdollisuudet vähenevät, ellei asiaansa pysty kertomaan riittävän kiinnostavalla tavalla. Siinä piilee puheen tärkeys.

Paras tapa oppia hyväksi puhujaksi on puhua ihan joka paikassa. Ennen kuin minusta tuli ammattipuhuja, hakeuduin erilaisiin esiintymistilanteisiin aivan mahdottoman aktiivisesti. Treenasin myös kotona: katsoin netistä videoita hyvistä puheista ja puhuin niiden mukana.

Suosikkejani olivat presidentti Barack Obaman puheet. Niiden lukeminen auttoi ymmärtämään, ettei lavalla tarvitse kiirehtiä. Ehdin hyvin laskea viiteen sillä aikaa, kun Obama pitää pienen tauon – ja yleisön mielestä se on ainoastaan vakuuttavaa.

Kun aloitin opintoni kauppakorkeakoulussa, minua neuvottiin puhumaan hitaammin ja matalammalla äänellä. Kaikki tyttömäisyys piti kuulemma riisua pois. Se rajoitti puheitani aika pitkään. Sittemmin olen tajunnut, että paljon tärkeämpää on olla oma itsensä myös esiintymistilanteessa.

Kenenkään ei tarvitse yrittää väkisin mukautua tietynlaiseen puhumisen muottiin. Itse olen katsonut vaikuttuneena kansainvälisissä TED-konferensseissa järjestettyjä puheita: sisältö ja esitystapa vaihtelevat valtavasti, mutta kaikki ovat omalla tavallaan hienoja. Usein ajatellaan, että hyvä puhuja on ekstrovertti, lennokas ja nopea, mutta se ei missään nimessä ole ainoa toimiva tapa esiintyä. Omaa persoonaa kannattaa käyttää rohkeasti hyväksi.

Jännitys kuulemma helpottaa, kun painaa otsansa kylmää seinää vasten ja hengittää syvään. Kenties se toimiikin, mutta omasta mielestäni paras lääke jännitykseen on huolellinen valmistautuminen. Teen jokaisen esityksen eteen kymmeniä tunteja töitä. Se antaa valtavasti itsevarmuutta. Puheen harjoitteluun pätee sama sääntö kuin kertotaulun opetteluun: sen pitäisi lopulta tulla kuin apteekin hyllyltä.

Ulkoa opettelu tuottaa monelle vaikeuksia ja saattaa lisätä jännitystä. Itselläni on tapana tehdä esityksestä piirros, jossa puheen eri elementit ovat erikokoisia laatikoita. Lavalla kuva palautuu mieleen paremmin kuin pelkkä teksti. Sekin kannattaa muistaa, ettei yleisö tiedä, mitä puheen käsikirjoituksessa on alun perin lukenut. Jos jotain unohtuu, yleisö tuskin edes huomaa sitä.

Esitystä rakentaessa on hyvä pysähtyä pohtimaan, millaisia tunteita haluaisi vastaanottajassa herättää. Tunteiden herättäminen on tärkeää kaikissa kommunikaatiotilanteissa: jos haluaa saada tiimin innostumaan myyntitavoitteista, heidät pitäisi saada tuntemaan voitontahtoa. Jos taas tehtävänä on saada ihmiset siirtymään kadulta bussiin, heidät on ensin saatava viileän rauhalliseen mielentilaan.

On hyvä tarkkailla yleisön reaktioita ja tietenkin myös pohtia etukäteen, millainen esitys juuri tähän tilanteeseen sopii. Huumori on usein aika haastava laji. Kaksimielisyyksiä ja vulgaareja juttuja ei välttämättä kannata viljellä, vaikka joskus nekin saattavat toimia.

Kaikille julkinen puhuminen ei tietenkään ole luontevaa, eikä kaikkien ole pakko sitä tehdä. Siitä olen kuitenkin varma, että jokaiselle puhumisesta kiinnostuneelle löytyy omaan persoonaan sopiva tapa esiintyä.”