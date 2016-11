Tuttu pakkopulla eli kehityskeskustelu edessä? Helsinki ottaa käyttöön lautapelin, jossa ratikkakuskit ja pomot läiskivät pian kortteja

Fakta

Pelillistäminen on nyt suosittua monissa organisaatioissa. Työyhteisöissä tarkoituksena on usein halu saada työntekijät toimimaan luovemmin ja tuottavammin.

Pelillistäminen tarkoittaa prosessia, joka hyödyntää peliajattelua ja pelien dynamiikkaa ongelmien ratkaisemisessa ja käyttäjien sitouttamisessa.

”Pelillistäminen tuo hauskuutta, mutta enemmän se on psykologiaa. Se on vaikea prosessi. Jos yrität pelillistää vääriä asioita, se voi olla katastrofi”, sanoo palvelumuotoilutoimisto Hellonin Lontoon-toimiston johtava muotoilija Rudy de Belgeonne. Hän on kehittänyt yleisradioyhtiö BBC:n henkilöstöhallinnon järjestelmiä ja pelillistänyt teleoperaattori Orangen asiakaspalveluja.

Pelillistämiseen liitetään usein pisteitä, palkintoja ja ansiomerkkejä. Näitä kutsutaan ulkoisiksi motivaatiotekijöiksi. ”Niillä saattaa itse asiassa olla kielteinen vaikutus. Ihmiset innostuvat merkeistä, tavoittelevat niitä hulluna ja kyllästyvät”, de Belgeonne kuitenkin sanoo. ”Avain on päästä sisäiseen motivaatioon, psykologiaan, jolla prosessista tulee nautittava.”