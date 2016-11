Joulupukki tienaa kuin lakimies – tällaista on pukin työ

Kuusi tuntia töitä ja 1600 euroa rahaa. Iloisia asiakkaita ja tärkeä tunne siitä, miten isoa vastuuta kantaa. Kaikki tämä ilman mitään koulutusta.

Kyllä, joulupukin homma voi parhaimmillaan olla näin mukavaa ja rahakasta puuhaa. Jos haluaa tehdä mahdollisimman suurta tiliä, kannattaa ryhtyä hommiin jo nyt, sillä pikkujoulukausi ja kauppakeskuspukkikausi ovat jo alkaneet.

Mutta miten pukiksi pääsee, ja millaista hommaa se on?

Helppo tie pukiksi on laittaa itsestään ilmoitus jollekin joulupukkeja välittävälle nettisivulle. Näitä on useita, ja yksi niistä on Aleksi Räsäsen ylläpitämä joulupukkipalvelu.fi, jota Räsänen ryhtyi pitämään vuonna 2007.

”Ei tässä elantoa tienaa, mutta on mukava päästä yhdistämään pukkeja ja heitä kaipaavia perheitä”, Räsänen sanoo.

Joulupukkipalvelu.fi on kuten monet muut pukinvälityssivut: pukki saa laittaa sivustolle maksua vastaan kuvallisen ja yhteystiedoilla varustetun ilmoituksen itsestään. Siinä voi vapaamuotoisesti kertoa esimerkiksi toiminta-alueestaan, erityisosaamisestaan ja hinnastaan.

Pääosa töistä painottuu jouluaatolle, mutta myös pikkujoulupukiksi voi ilmoittautua. Pikkujoulupukkibisneksessä tosin on Räsäsen mukaan paljon hiljaisempaa kuin aattopukin hommassa.

Kuten muussakin työelämässä, kohderyhmäajattelu, brändäys ja liiketoimintasuunnitelma ovat pukkikokelaalle merkityksellisiä.

Yksin Räsäsen palvelussa on yleensä aattoon mennessä rekisteröitynä parisataa pukkia, eli myös erottautuminen on tärkeää.

Laulu- ja soittotaito ovat plussaa, ja jotkut asiakkaat haluavat eri kieliä puhuvan pukin. Hintakilpailu taas ei Räsäsen mukaan ole niin merkityksellistä, sillä harva on sen kympin kipeä, kun valitaan pukkia. Yleensä hinnat ovat 60–80 euron välillä per keikka.

”Ilmoituksessa kannattaa panostaa valokuvaan. Myös joulupukin varusteisiin kannattaa satsata. Lisäksi on hyvä miettiä, millä alueella liikkuu. Sen on hyvä olla maantieteellisesti mahdollisimman pieni, jotta siirtymisiin ei mene paljon aikaa”, Räsänen sanoo.

Räsänen on itse tehnyt pukin hommia jo kahdeksan vuotta.

”Aattona kahden aikaan on ensimmäinen vierailu, ja puoli kahdeksan maissa päivän työt on tehty. Minulla on usein noin 15 keikkaa, eli aikataulu on 10 minuuttia asiakkaan luona ja 10 minuuttia siirtymisessä seuraavaan paikkaan. Ei siinä ehdi syödä välissä.”

Aattoillan pyrähdys täytyy suunnitella tarkkaan. Lisäksi täytyy selvittää lasten nimet, missä lahjat ovat sekä mahdolliset erityistoiveet ynnä muut pikkuasiat. Joskus sattuu virheitä.

”Olin juuri kolkuttamassa eräälle ovelle, niin eikös sieltä säntää toinen pukki ulos. Edellinen sankari oli mennyt vahingossa väärään asuntoon. Sovimme, että minä hoidan hänen keikkansa. Mutta siinä oli katastrofi lähellä.”

Jos kaikki menee hyvin, voi tehdä hyvän tilin. Jos tekee mahdollisuuksien rajoissa olevat 20 keikkaa ja laskuttaa 80 euroa per paikka, päivän hommasta saa 1600 euroa bruttona.

Kaikkia suunnittelu ja säätäminen ei kiinnosta. Heille oikea reitti joulupukiksi voi olla palkollisen pukin toimi.

Tällaista tarjoaa ainakin Joulu Suomi -niminen yritys, joka toimii tänä vuonna 70 paikkakunnalla. Joulu Suomi palkkaa pukit, ottaa vastaan tilaukset ja osoittaa kullekin pukille, mihin ja milloin heidän tulee mennä hommiin.

Tässä pukin hommaksi jää hoitaa ainoastaan esiintyminen, kun firma järjestää kaiken muun tarvikkeita myöten. Yritys maksaa pukille urakkapalkkaa keikkojen perusteella sekä hoitaa työn sivukulut ja verot. Lisäksi se maksaa kilometrikorvauksen. Pukin hommia voi tehdä Joulu Suomelle myös toiminimen kautta.

Joulu Suomen tuottaja Tapani Viikkilä sanoo, että uusia pukkeja rekrytoidaan etenkin jouluaatoksi. Pukiksi haluavat lähettävät Joulu Suomelle CV:n, minkä jälkeen heidät haastatellaan, kuten normaalistikin työpaikkoihin hakiessa.

”Kauppakeskuspukiksi on aattoa hankalampaa päästä, ja pikkujoulukeikkoja ei hirveästi ole, mutta niihinkin voi yrittää. Jos saisi aaton lisäksi hyvin muuta keikka joulukuussa, niin kyllä näillä hommilla sen joulukuun varmaan eläisi”, Viikkilä sanoo.

Jouluaattona keikkoja on Viikkilän mukaan useimmiten 10–15. Tienestit voivat olla siis parhaimmillaan noin 700 euroa. Se on vähemmän kuin yksityisen pukin on mahdollista tienata, mutta työtäkin on vähemmän.

Aina hommat eivät suju.

Joulupukkipalvelu.fi:n ylläpitäjä Räsänen sanoo, että hänen korviinsa kantautuu melkein joka vuosi viestejä siitä, että pukki oli myöhässä tai ei tullut lainkaan.

”Pari kertaa on kuulemma ollut myös asiaton pukki, kun hän on naukkailut illan mittaa vähän miestä väkevämpää”, Räsänen sanoo.

Viikkilän mukaan heidän pukkipalvelussaan on se etu, että hän tuntee osan pukeistaan hyvin ja uudetkin pukit ainakin haastatteluiden perusteella. Lisäksi pukeille tarjotaan koulutusta. Silti etenkin firman alussa oli joskus ongelmia.

”Aloitimme vuonna 2009, ja silloinhan melkein kaikki pukit olivat tuntemattomia. Aina on mahdollista, että aikatauluissa ei pysytä ja esiintyminen ei olekaan hyvää”, Viikkilä sanoo.

Vaikka pukilla on aattona kova kiire ja monta kotia lahjottavana, kannattaa muistaa, että jokaiselle asiakkaalle kyseessä on ainutkertainen, kerran vuodessa tapahtuva juttu.

”Sehän on lapsille maailmanloppu, jos pukki ei tulekaan”, Räsänen sanoo.