aina ollut urheilullinen, se on veren­perintöä. Lapsuuden­perheessäni kaikki hiihtivät. Pelasin myös pallopelejä.Liikunnallisuuteni oli lähtökohta, kun valitsin ammattia. Hain opiskelemaan liikunnanopettajaksi Jyväskylän yliopistoon, mutta en päässyt.Veljeni opiskeli poliisiksi, ja kiinnostuin siitä ammatista. Vapaapalokunnassa kuitenkin huomasin, että palomieshän on aika samantyyppinen ammatti.Naisten pitää Pelastusopiston pääsykokeissa saada tehtyä samat fyysiset suoritukset kuin miesten. Minun ei tarvinnut erikseen treenata pääsykokeita varten: sen verran olin jo punttia nostanut.Mies selviää Pelastusopiston testistä, jos on kohtuullinen lihaskunto ja melko liikunnallinen. Naisten pitää yltää enempään. Kaikki naiset eivät nostele niin paljon penkistä tai vedä leukoja.Jo opiskeluaikana oli paljon liikuntaa. Harjoittelu oli monipuolista, vähän kuin koululiikuntaa. Siellä me luistelimme, hiihdimme sekä pelasimme sählyä ja jalkapalloa.5–6 kertaa viikossa. Enimmäkseen teen crossfitiä, joka on alun perin räätälöity palokunnan ja armeijan työntekijöiden sekä poliisien treenimuodoksi. Laji kehittää monipuolisesti voimaa ja kestävyyttä. Siinä yhdistyy painonnosto ja aerobinen liikunta.Hurahdin lajiin heti, kun kokeilin. Nykyään valmennan crossfitiä ja olen osakkaana crossfit-salilla Lohjalla.Liikuntaa tulee harrastettua myös töissä. Meillä on 24 tunnin työvuorot, minkä jälkeen on kolme päivää vapaata.Työpäivät on suunniteltu niin, että niihin kuuluu liikuntaa. Pelastuslaitoksella on kuntosali. Punttitreenin lisäksi saatamme pelata sählyä tai lentopalloa.Palomiehen on pakko pysyä kunnossa. Jo pelkästään hälytystehtäviin laitettava varustus painaa yli 20 kiloa.En silti treenaa vain sen vuoksi, että työn vuoksi täytyy. Oloni on kaikkiaan parempi, kun olen hyvässä kunnossa.Kuntoilu on minulle elämäntapa. Saan sen melkein aina mahtumaan arkeeni: se menee päiväjärjestyksessä kärkeen.työskentelevien palomiesten pitää läpäistä joka vuosi fyysiset testit. Jos on ollut esimerkiksi leikkauksessa, testi ei välttämättä mene läpi. Silloin saa yleensä kolme kuukautta aikaa treenata itsensä kuntoon.Jos ei läpäise testiä, palokunnasta saattaa löytyä muitakin töitä. Eivät kaikki kuitenkaan voi ryhtyä esimerkiksi valistustöihin tai kuljettajiksi: paikkoja on rajoitetusti.Nykyään palomiehillä on sama eläkeikä kuin muillakin suomalaisilla. Minun pitäisi siis jaksaa töissä vielä yli 20 vuotta. Luulen, että en 65-vuotiaana enää läpäise testejä, mutta sen miettiminen ei ole vielä ajankohtaista.on kaksi lasta. Raskaana ollessani olen loppuun saakka pystynyt liikkumaan ja heti synnytyksen jälkeen uudestaan. Lapsi vaan sitteriin ja salille.Suuri osa palomiehistä on liikunnallisesti aktiivisia. Joukossa on huippu-urheilijoitakin.Palomiehillä on omia SM-kisojaan monessa lajissa. Itsekin olen osallistunut, mutta naistensarjoissa ei ole paljon osanottajia.Suomessa on vain muutamia naispuolisia palomiehiä. En silti koe, että minun olisi koskaan tarvinnut todistella kenellekään, että olen naisena pätevä palomieheksi. Kukaan ei ole esimerkiksi epäillyt, että jaksanko.”mukaan pelastustoimintaan osallistuvien palomiesten tulee ylläpitää tehtäviensä edellyttämiä perustaitoja ja kuntoa. Hälytystehtävissä työskentelevien palomiesten tulee joka vuosi läpäistä kuntotesti, jossa mitataan kestävyyttä ja lihaskuntoa.Palomiesten pitää pystyä tekemään 18 jalkakyykkyä 45 kilon painoilla minuutissa, 18 penkkipunnerrusta 45 kilon painoilla minuutissa, 29 istumaan nousua (vatsalihasliike) minuutissa ja viisi leuanvetoa.poliisi­kouluun ensim­mäistä kertaa vuonna 2003, mutta en päässyt sisään. Soitin koululle kysyäkseni pääsykokeiden tuloksia. Minulle kerrottiin, että jos olisin vetänyt yhden leuan enemmän, olisin saanut opiskelupaikan.Seuraavana vuonna pääsin heittämällä sisään. Sain liikunnasta täydet pisteet.Aloin nostaa painoja, kun luin ylioppilaskirjoituksiin. Alkuperäinen syy oli yksinkertaisesti se, että halusin päästä ylioppilasjuhlia varten parempaan kuntoon.Nykyään kuntosalilla käyminen on minulle päivän happy hour, onnenhetki. Laitan kuulokkeet korviin ja keskityn vain treeniin.Treenaan kuntosalilla 5–6 kertaa viikossa. Välillä käyn myös aamulenkeillä.työssä hyvä fyysinen kunto on tärkeää. Poliisi voi joutua juoksemaan pakenevan henkilön kiinni tai kävelemään henkilöetsintöjä tehdessä pitkiä matkoja vaikeissa maastoissa.Poliisi saattaa myös joutua käyttämään fyysistä voimaa virkatehtävää suorittaessaan, esimerkiksi tilanteen rauhoittamiseksi. Fyysinen kunto lisää työturvallisuutta: hyvällä kunnolla turvaa myös työparia.Hyvä fyysinen kunto auttaa jaksamaan henkisellä puolella. Poliisi kohtaa työssään monesti ikäviä, stressaavia tai jopa järkyttäviä asioita. Uskon, että kuntoilulla on iso merkitys mielen hyvinvoinnille.Kuntoilulla varmistan sen, että pystyn tekemään tätä työtä myös vanhemmiten. Tunnen monta sellaista poliisia, jotka ovat jääneet niin sanotusti suoraan maijan penkiltä eläkkeelle. Hekin ovat korostaneet fyysisen kunnon tärkeyttä.Poliisit saavat käyttää työajasta kaksi tuntia viikossa urheilemiseen, jos työtehtävät sen mahdollistavat. Perusteluna on se, että laki velvoittaa poliisia olemaan hyvässä fyysisessä kunnossa.Poliisit ovat pääsääntöisesti urheilullisia. Varmaan seura tekee kaltaisekseen. Jo poliisikoulussa lähdettiin usein vapaa-ajalla treenaamaan television katselun sijaan.jotkut ihmettelevät, miten jaksan aina kuntoilla. Se kuitenkin on minulle sama kuin hyvän kirjan lukeminen tai hyvän ruoan syöminen jollekin toiselle. Nautin siitä niin paljon!Tulosten saaminen motivoi jatkamaan. En kuitenkaan mittaa kehitystä numeroilla vaan yleiskunnon nousemisella ja mielialan paranemisella. En edes muista, paljonko kyykkään tai paljonko nousee penkistä.Kyllä minullakin on joskus motivaatio-ongelmia. Yövuoron jälkeen saattaa tuntua, että olisi kivempi katsoa sohvalla elokuvaa ja syödä herkkuja kuin hikoilla kuntosalilla jalkaprässissä. Olen kuitenkin oppinut, että on parempi omatunto katsoa elokuvaa ja syödä herkkuja, kun on ensin harrastanut liikuntaa.tänä syksynä ensimmäistä kertaa fitnesskisoihin. Minulla oli oma valmentaja, ja söin kisadieetillä vielä tavallistakin terveellisemmin. Voin kisoihin valmistautuessani aivan poikkeuksellisen hyvin.Saan sosiaalisen median kautta usein viestejä, joissa kysytään vinkkejä treenaamiseen. Mielelläni yritän neuvoa ja auttaa, jos osaan. Instagramissa käytän nimeä Somejaakko.Liikkuisinko näin paljon, jos en olisi poliisi? Luultavasti. Jos tekisin seisoma- tai istumatyötä, silloin kuntoilua vasta tarvitsisinkin.”poliisin tulee ylläpitää työtehtäviensä edellyttämää kuntoa ja ammattitaitoa.Poliisien työkunto testataan yleensä kahden vuoden välein. Riittävä hapenottokyky pitää osoittaa kuntopyörällä poljettavalla testillä tai 12 minuutin juoksulla (Cooperin testillä), josta pitää saada tulokseksi vähintään 1 915 metriä.Lihaskuntoa testataan istumaan nousulla, toistokyykistyksellä ja pystypunnerruksella. Miesten tulee tehdä puolessa minuutissa vähintään 18 istumaan nousua ja naisten 13. Kyykkyjä pitää tehdä puolessa minuutissa miesten 22 ja naisten 19. Pystypunnerruksia miesten tulee tehdä kymmenen kilon käsipainoilla 19 ja naisten viiden kilon käsipainoilla 22.Näiden lisäksi mitataan puristusvoimaa, selän sivutaivutusta sekä kehon koostumusta.työssä on paljon nostoja ja kanta­­mista. Myös työvälineet ovat raskaita. Mukana on aina ensihoitoreppu ja monitori. Reppu painaa 25 kiloa, monitori 7–8 kiloa. Jos mukana on happireppu, siitä tulee vielä 20 kiloa lisää.Välillä potilaat epäilevät, pystynkö nostamaan heitä. Etenkin silloin sitä kuulee, jos minulla on nainen parina. Silloin saatetaan sanoa, että ette te tyttöset jaksa minua nostaa.Yleensä kuitenkin jaksetaan: kukaan ei ole jäänyt lattialle.Ensihoitajan työssä tekniikka ja ergonomia ovat tärkeitä. Meille korostetaan koko ajan, mikä on oikea nostotapa. Työpaikaltamme on nimetty vastuuhenkilöt ergonomiakoulutuksiin, ja he kouluttavat muut.Miehiä ja naisia on ensihoitajina yhtä paljon. Miehillä saattaa olla enemmän voimaa, mutta minä panostan tekniikkaan.kolme kertaa viikossa kuntosalilla. Minulla on personal trainerin tekemä ohjelma, jossa on huomioitu ammattini.Koska teen töissä paljon nostoja, niitä on ohjelmassa vähemmän. Näin ei tule rasitettua koko ajan samoja lihaksia.Vuorotyö väsyttää välillä. Jos olen liian väsynyt salille, menen kävelylle, tanssiin tai pilatekseen. Tärkeintä on, että tekee jotain.Pyrin olemaan kuntoilun suhteen lempeä. Siitä tulee vain stressiä, jos on tiukat säännöt, miten täytyy syödä ja treenata.Pitää myös nauttia elämästä, eikä elää vain työtä varten.mikään himokuntoilija, enkä ole koko elämääni harrastanut liikuntaa. En tiedä, kuntoilisinko näin säännöllisesti, jos en olisi ensihoitaja. Toivottavasti, koska auttaahan se muutenkin jaksamaan arjessa.Yksi tärkeä syy kuntoilla on se, että selkä pysyy kunnossa. Työni rasittaa selkää, ja se kipeytyy ilman liikuntaa.Ensihoitajille ei ole määritelty laissa, millaisessa kunnossa heidän pitää olla. Siksi liikunta pitää harrastaa omalla ajalla, ei työajalla.Työnantajani kyllä kannustaa kuntoilemaan, ja työpaikallani on kuntosali. Työnantajan kannustavuus ilmenee esimerkiksi siinä, että jos toivoo salille jotain välineitä, niitä kyllä hankitaan.hain opiskelemaan ensihoitoa Turun ammattikorkeakouluun vuonna 2008, siellä oli kuntotestaus. Nykyään sitä ei ole.Aloin käydä kuntosalilla, kun hain opiskelemaan. Läpäisin testit heti ensimmäisellä kerralla.Olen miettinyt, jaksanko työskennellä ensihoitajana eläkeikään saakka. Vaikka voimat riittäisivät työn tekemiseen, jaksanko tehdä vuorotyötä?Opiskelen parhaillaan myös kätilöksi. Ensihoitokin on kyllä tosi kiva työ.”ei ole lakisääteisiä kuntovaatimuksia. Jotkut työpaikat tai oppilaitokset saattavat kuitenkin vaatia kuntotestin.