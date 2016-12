Paljon kuvia, vähän tekstiä – niin maahanmuuttajien kouluttaja laatii opetusmateriaalin

Ura

Mitä olet oivaltanut ammatistasi? ”Opiskelijat oppivat parhaiten käytännön kautta. Työskentelen palvelualojen kouluttajana Keudan aikuisopistossa, ja olen tehnyt pitkään töitä SOL Palvelut -yrityksen kanssa, joka tuottaa erilaisia palveluratkaisuja kiinteistöpalvelualalle. Yritys suhtautuu koulutukseen erittäin positiivisesti, ja koulutus toteutuu enimmäkseen SOL Palveluiden omassa toimintaympäristössä, työpaikoilla. Koska yritys kehittyy koko ajan, se pitää myös minut ja opetuksen ajan tasalla. Aiemmin opetuksessa oli paljon teoriaa ja jonkin verran käytäntöä, nyt on toisin päin.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu? ”Aikuiskoulutuksessa aikaa menee enemmän opiskelijan ohjaukseen ja suunnitteluun kuin itse opettamiseen. Järjestän myös tutkintotilaisuuksia ja teen opetusmateriaaleja. Työ on kokonaisuuden hallintaa. Lähden siitä ajatuksesta, että kun ihminen tulee koulutukseen, on tärkeää tehdä henkilökohtainen suunnitelma ja arvioida hänen valmiuksiaan. Vasta sitten lähdetään rakentamaan hänelle henkilökohtaista opintopolkua.”



Miten olet muokannut työtäsi? ”Viime vuosina olen tehnyt kaikista opetusmateriaaleista visuaalisempia. Käytän paljon kuvia, vähän tekstiä, ja tekstin pitää olla selkokielistä. Teen myös opetusvideoita esimerkiksi siivousalan työtehtävistä. Selkeys ja visuaalisuus on tärkeää etenkin maahanmuuttajille, joita 90 prosenttia opiskelijoistani on. He osaavat suomen kieltä vaihtelevasti. Meidän kouluttajien pitää osata huomioida, että opiskelijat oppivat eri tavoin.”



Millainen työntekijä olet? ”Minulle on tärkeää, että asiat ovat järjestyksessä ja että pystyn ennakoimaan työtehtäviä. Toisaalta olen luonteeltani aika nopea ja teen rohkeasti päätöksiä. En ota asioita ongelmina, vaan ajattelen, että elämässä sattuu kaikenlaista. Ehkä se johtuu taustastani. Olen venäläinen, ja menin aikanaan Viipurissa naimisiin suomalaisen miehen kanssa. Sen takia en kuulemma ollut hyvä esimerkki oppilaille, ja minut irtisanottiin opettajan työstäni. Kaikki kuitenkin järjestyi.”



Mikä työssäsi mietityttää juuri nyt? ”Iso haaste on ammatillisen koulutuksen resurssien vähentäminen. Kuitenkin koko ajan pitäisi säilyttää opetuksen hyvä laatu. Mietityttää, miten löydän sellaisen tasapainon, että resurssien vähentämisen vuoksi ei jää liian vähän aikaa opiskelijoille. Kaikkia käytännön töitä ei voi opettaa digitaalisessa muodossa. Pitää olla läsnä, ohjata ja antaa tukea.”



