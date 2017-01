Ura

Joskus

Suuri

Lääkärillä

kuulee yritys­johtajien huimia palkkoja perus­teltavan sillä, että vastuutakin on niin paljon.Kuulostaa uskottavalta. Satojen miljoonien eurojen investointien olisi suotavaa osua oikeaan. Tuhansien ihmisten organisaatiossa johtajan päätökset vaikuttavat yhtä monen ihmisen jokapäiväiseen elämään ja suunnilleen yhtä monen kotitalouden toimeentuloon.Mutta tuo ei ole vastuuta, vaan valtaa. Kaksi käsitettä sekoittuu.Jos nuo tuhannet joutuvat työttömiksi, yrityksen johtajalla ei ole mitään vastuuta. Ei tule oikeudenkäyntiä eikä tuomiota. Johtaja ei joudu maksamaan vahingonkorvauksia eikä maksamaan takaisin senttiäkään omista palkoistaan tai tulospalkkioistaan.määrä valtaa ei tarkoita suurta määrää vastuuta. Ja toisinpäin: vastuuta voi olla paljon ilman minkäänlaista valtaa.Linja-autonkuljettaja ajaa reittiänsä tarkan aikataulun mukaan. Hänellä ei ole valtaa vaihtaa reittiä tai muuttaa aikataulua. Mutta sitäkin enemmän hänellä on vastuuta.Jokaisella matkalla linja-autonkuljettajan vastuulla on kymmenien ihmisten henki. Se on paljon enemmän vastuuta kuin suuryrityksen johtajalla on silloin kun hän tekee yritysostopäätöksiään ja organisaatiomuutoksiaan.on vastuu hoitamistaan potilaista. Hän voi tehdä väärän päätöksen ja saada tuomion hoitovirheestä. Se on vastuuta.Poliitikko, yritysjohtaja tai muu vallankäyttäjä sen sijaan ei saa tuomiota vääristä päätöksistä.Yritysjohtajilla on niin sanottu tulosvastuu. Mitä tapahtuu, jos tulostavoite ei toteudu? Yleensä ei mitään. Kenties tulospalkkiot jäävät saamatta. Tulosvastuu ei ole vastuuta.Kun poliitikko sanoo, että hän ottaa täyden poliittisen vastuun, hänelle nauretaan, syystäkin. Poliittinen vastuu on sitä, että voi seuraavissa vaaleissa jäädä valitsematta. Poliittinen vastuu ei ole vastuuta.Kun poliisi valvoo poliitikkojen säätämien lakien noudattamista, hänet voidaan tuomita liiallisesta voimankäytöstä. Se on vastuuta.