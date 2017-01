Näin jaat työpaikan talvilomat sopuisasti

Ura

hiihtolomat lähestyvät. Jos työpaikalla on paljon kouluikäisten vanhempia, kaikki saattavat haluta pitää talvilomansa yhdellä ja samalla viikolla. Miten riidat lomista vältetään?Mehiläisen työterveyspsykologineuvoo sopimaan loma-ajoista hyvissä ajoin etukäteen ja yhdessä koko osaston kesken.Punto muistuttaa, että lomaviikkojen jakaminen vaatii esimieheltä vaivannäköä. ”Esimies on vastuussa siitä, että kaikille tulee tunne, että lomat jaetaan tasapuolisesti ja oikeudenmukaisesti.”Punton mukaan talvilomat eivät kuitenkaan yleensä aiheuta samanlaisia riitoja kuin kesälomat. ”Hiihtoloma kestää kuitenkin vain viikon ja sen ajaksi on helpompi löytää lapsille hoitoa.””Lomista päätettäessä demokratia on tärkein: kaikkien tarpeet ja mielipiteet pitäisi ottaa huomioon, vaikka toki esimies tekee viime kädessä päätökset”, Punto sanoo.”Yhdessä keskusteltaessa täytyy pitää huolta siitä, että kaikki saavat sanoa toiveensa eikä pelkästään porukan äänekkäin saa suunvuoroa. Lomista ei voi päättää huutoäänestyksellä.”Punton mukaan konflikteilta yleensä vältytään, jos vuorovaikutus työpaikalla on paitsi avointa myös ymmärrettävää. ”Ihmisten täytyy voida ymmärtää, millä kriteereillä päätökset lomista tehdään.”Lomat voidaan jakaa esimerkiksi niin, että sovitaan jo etukäteen, että osa väestä lomailee hiihtoloma-aikana tänä vuonna ja osa seuraavana vuonna.”Eli samalla puhutaan menneistä ja tulevista lomista. Jos joku sai hiihtolomaviikon edellisenä vuonna, nyt ei ehkä ole hänen vuoronsa lomailla.””Lomista voidaan tehdä myös vaihtokauppaa: ota sinä tuo talvilomaviikko, niin minä otan tuon kesälomaviikon.”Joissain tilanteissa voi olla järkevintä arpoa lomaviikot, Punto sanoo.”Se tuntuu monesta oikeudenmukaisemmalta kuin esimerkiksi se, että esimies yksin päättää lomista omassa kammiossaan. Silloin voi tulla tunne, että esimies suosii jotakuta.”Ihan aina lomissa ei voi noudattaa vuorovuosia. ”Jos joku on esimerkiksi pienten koululaisten yksinhuoltaja, voisi olla reilua, että hän olisi talvilomista päätettäessä etusijalla. Ehkä joku toinen työkaveri voi joustaa paremmin.”