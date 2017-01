Vänrikki ryhtyi vanginvartijaksi – työkalupakissa ovat virka-asu ja oma persoona

Ura

Millainen työntekijä olet?”Vanginvartijan työssä tietty ammatillinen rooli tulee päälle joka aamu, kun pukee virkavaatteet, mutta muuten työskentelen omalla persoonallani. Olen kärsivällinen ja jämäkkä. Vaadin sääntöjen ja käskyjen noudattamista, mutta vankia ei missään tapauksessa tule ylenkatsoa. Rikosseuraamusalalla tärkein periaate on ihmisarvon kunnioittaminen, ja pidän sen mielessä koko ajan.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?”Vastaan henkilökunnan ja vankien turvallisuudesta. Käytännössä pitää olla koko ajan perillä siitä, mitä vankilassa tapahtuu. Pidän huolta, että päiväjärjestys toteutuu, ja yksi tärkeä asia on päihdevalvonta. Ohjaan vankeja myös arkipäiväisissä asioissa, kuten pyykin pesemisessä tai asioiden hoitamisessa Kelan kanssa. Vanginvartija ei holhoa vaan kannustaa siihen, että vanki itse hoitaa asiansa. Siten asiat ovat jollain tavalla muistissa, kun vanki palaa siviiliin.”



Mikä on tärkein työvälineesi?”Oma persoona. Pidän tärkeänä sitä, että minun ja vangin välinen vuorovaikutus on tavallista kahden ihmisen välistä kanssakäymistä. Vangin ei tule nöyristellä, eikä minun tule käyttää liikaa virkakieltä. Meillä Pyhäselän vankilassa rikollisten kirjo on hyvin laaja, ja sen takia työ on välillä hyvin vaativaa ihmissuhdetyötä. Noin 90 vankia suorittaa erilaisia tuomioita liikennejuopumuksesta murhaan.”



Mikä on työssäsi vaikeaa?”Osa vangeista on moniongelmaisia. Heillä on hyvin rikospainotteinen elämä ja sosiaalisia, psyykkisiä ja päihdeongelmia. Ongelmat purkautuvat helposti turhautumisena, ja kun vartija on usein lähimpänä vankia, vanki purkaa turhautumistaan vartijaan. Se vaatii paineensietokykyä ja sitä, ettei ota asioita liian henkilökohtaisesti. Työt on osattava jättää muurien sisäpuolelle.”



Miten kehität itseäsi ammatissasi?”Aloitin vanginvartijan työt viime keväänä, ja varsinkin alussa vanhempien kollegoiden tuki ja ohjaus on ollut tärkeää. Kun tulee uusi työntekijä, vangit testaavat ja koettelevat rajoja. Uudella työntekijällä on häilyvä mielikuva, miten paljon saa vaatia ja mihin tulee tehdä stoppi. Varmaan parhaat toimintatavat hioutuvat vuosien kuluessa.”



Mitä olet oivaltanut ammatistasi?”Välillä mietin, millä tavalla oman työn vaikutusta saisi paremmin näkyviin. Olen kuitenkin tajunnut, että työn tulos näkyy vasta vuosien päästä. Vartijan työ on onnistunut, kun vapautunut vanki ei enää palaa. Siihen vaaditaan yhteistyötä monien viranomaisten kanssa.”



