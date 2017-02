”Vaikeinta on, että ikinä ei voi olla tarpeeksi hyvä” – sirkustaiteilijakin saa paineita työstään

Ura

Mikä työssäsi mietityttää juuri nyt?”Minulta leikattiin huhtikuun alussa olkapää, ja olin neljä kuukautta sairauslomalla. Se oli hetki, jolloin piti miettiä, mitä teen ja mitä pystyn tekemään. Totta kai mietityttää, kestääkö kroppa tällaista fyysistä työtä. Olen sirkusartisti ja tankotanssija. Ajattelen, että pitää treenata kovaa, mutta pitäisi myös huoltaa kehoa ja oppia kuuntelemaan sitä.”Mitä työnkuvaasi kuuluu?”Yleensä teen aamulla oman treenin. Treenaan aika laaja-alaisesti, esimerkiksi tanssia tai käsilläseisontaa ja tietysti tankotanssia. Treenin jälkeen lepään ja nukun yleensä päiväunet. Muutamana iltana viikossa opetan tankotanssia ja sirkuslajeja, ja aikaa menee myös opetuksen suunnitteluun. Nyt on tällainen perustreenikausi, mutta jos on jokin projekti päällä, päivät venyvät. Esimerkiksi yhtä projektia varten harjoittelin viimeisen kuukauden ennen ensi-iltaa viitenä tai kuutena iltana viikossa, kolmesta kuuteen tuntia kerrallaan.”Mitä olet oivaltanut ammatistasi?”Olin syksyllä 2013 Tukholmassa opiskelemassa. Siihen aikaan treenasin nuorallatanssia, ja keskityin kolme kuukautta pelkästään siihen. Silloin minulla oli hirveä eksistentiaalikriisi, että mitä oikein puuhastelen, miksi juoksen tätä vaijeria päästä päähän. Palasin Helsinkiin ja aloin taas opettaa. Opetustyöstä saa reaktion välittömästi, kun taas treenatessa palautetta ei tule välttämättä ollenkaan. Vaikka välillä tympäisee opettaa samoja asioita viikosta toiseen, se pitää jotenkin järjissään.”Mikä työssäsi on vaikeaa?”Vaikeinta on se, että ikinä ei voi olla valmis tai tarpeeksi hyvä. Varsinkin kouluaikoina kärsin siitä tosi paljon. En antanut itselleni tilaa olla tyytyväinen omiin saavutuksiini. Se on helpottanut tässä vuosien aikana, mutta edelleen on vaikea määritellä rajoja, koska työaikaa ei ole. Missä vaiheessa olen tehnyt tarpeeksi? Nykysirkuksessa pelkkä taito omassa lajissa ei riitä, vaan pitäisi olla laaja-alainen, vaikka osata myös tanssia tai olla perehtynyt teatteri-ilmaisuun.”Miten kehität itseäsi ammatissasi?”Treenaan ja yritän oppia uusia taitoja. Syksyllä aloitin nykytanssin. Harrastan myös esimerkiksi boulderointia. Vaikka se on hauskaa ja harrastus, sekin on treeniä, eikä sitä voi erottaa ammatista. Viime aikoina olen myös kutsunut eri alojen ihmisiä seuraamaan ja kommentoimaan treenejäni. Vastavuoroisesti olen opettanut heille vaikkapa akrobatiaa tai tankotanssia.”