Työelämän larppaajilla on tarkoin valitut tavoitteet – ja vähäisin niistä ei ole myynnin edistäminen

Ura

Hyviin

Mutta

Yksi

Kirjoittaja on kirjoittaja, neuvonantaja ja valmentaja.

tapoihin kuuluu ymmärtää kaikkia. Esimerkiksi sellaisia aikuisia ihmisiä, jotka pukeutuvat keskiaikaisiin asuihin ja lähtevät viikonloppuisin leikkimään ritaritaisteluja. Sitä kutsutaan larppaamiseksi, liveroolipelien pelaamiseksi.Me keski-ikäiset hapannaamat olemme ymmärtävinämme heitä, mutta sisimmässämme emme ymmärrä heitä ollenkaan, näitä lapsuuteensa juuttuneita infantiileja. Lähteä nyt rooliasussa leikkimään jotakin, mitä ei ole.on sellaisiakin ihmisiä, jotka lähtevät joka aamu rooliasussa leikkimään jotakin, mitä ovat.Johtaja pukeutuu aamuisin johtajaksi ja lähtee työpaikalleen näyttelemään johtajaa. Rooliasuun ei kuulu keskiaikainen miekka, vaan puku ja värikäs taskuliina.Samalla tapaa mainosmies pukeutuu mainosmieheksi ollakseen uskottava mainosmies. Lääkäri naamioituu lääkäriksi ja liikejuristi verhoutuu liikejuristiksi.Liikejuridiikka ei suju, jos sitä ei harjoita puvun ja solmion tai jakkupuvun takaa. Valkotakkinen lääkäri määrää oikeampia lääkkeitä kuin tuulipukulääkäri määräisi.Lääkäri saa sentään valita housunsa itse. Kaikki eivät saa.Monet vähittäismyymälät ja vaikkapa VR pakottavat henkilöstönsä yhdenmukaisiin kokovartalounivormuihin. Tarkoituksena lienee riisua työntekijöiden yksilöllisyys. Univormulla kun on se jännittävä ominaisuus, että se viestii yhtä aikaa sekä auktoriteetista että alistumisesta.Virallinen selitys pakkounivormuihin lienee käytännöllisyys ja tunnistettavuus. Työntekijät tosin tunnistaisi ilman univormuakin, ainakin sen tyypin, joka astuu tarkastuslaitteen kanssa junanvaunuun ja sanoo Matkaliput olkaa hyvä.muotimaailman suurimmista mysteereistä on se, miksi pankkikonttorien toimihenkilöt eivät käytä virkapukua. Luulisi, että juuri heidän kannattaisi näyttäytyä auktoriteetteina, joiden neuvoja asiakkaan tulee noudattaa.Yhdenmukainen virkapuku sopisi pankkeihin senkin takia, että ne haluavat tarjota asiakkailleen yhä yhdenmukaisempia bulkkituotteita.Ehkä juuri tästä onkin kyse. Yksilöllinen pukeutuminen saa asiakkaat kuvittelemaan, että he saavat yksilöllistä palvelua, josta voidaan veloittaa yksilöllisen korkea hinta.