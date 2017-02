Kohta kaikki huomaavat, että oikeasti en osaa mitään – asiantuntija kertoo, miten huijarisyndroomasta voi päästä eroon

Ura

Kun

Kehuista

Huijarisyndroomasta

Työpaikkailmoituksia

Huijarisyndroomasta

Ekman

kertoo, miten huijariajattelusta ja sen mukaisesta toimintatavasta voi päästä eroon.

1.

2.

3.

Tiina Ekman

Huijarisyndrooma-kirjan