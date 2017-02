Jakkupuku päälle, tatuoinnit piiloon: työpaikoilla vallitsevat tiukat pukeutumiskoodit, mutta niistä ei puhuta ääneen – Asiantuntijat neuvovat, millä keinoilla et mokaa Totuus on, että jos aikoo saada töitä, pitää pukeutua siten kuin alalla on tapana, sanoo SAK:n lakimies.