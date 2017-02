Populistit löysivät esikuvansa liike-elämästä – ja sielläkin kansankosiskelijat puhuvat kaikkea muuta kuin totta

Ura

Kirjoittaja on työelämän erityistarkkailija.

ei ole vain politiikan ilmiö. Päinvastoin, populismi ei menisi politiikassa edes kaupaksi, ellei muiden elämänalueiden populismi ei valmistanut sille otollista maaperää.Viime viikolla julkistettiin Suomen parhaat työpaikat. Tarkemmin sanottuna kerrottiin Great Place to Work Finland -nimisen yrityksen järjestämän kisan tulokset. Muutama vuosi sitten ”parhaiden työpaikkojen” tunnusmerkkejä olivat ilmaiset peliautomaatit ja ilmaiset kokikset. Nyt monia kisassa menestyneitä työpaikkoja yhdistää johtajien työntekijöille suoma laatuaika.Ilmainen työpaikkakokis on populismia. Työntekijöiden mietteitä näyttävästi kuunteleva johtaja on populisti.Epäpopulistisella työpaikalla sen sijaan jokainen ostaa kokiksensa itse ja saa vastaavasti vähän enemmän palkkaa. Epäpopulistisella työpaikalla johtaja ei tuhlaa aikaa huomionkipeimpiin työntekijöihin.on kansankosiskelua, suosion tavoittelua yksinkertaistuksilla ja lyhytnäköisillä lupauksilla. Populismi jumaloi tavallisten ihmisten näkemyksiä. Populismi tarjoaa helpon ratkaisun entisten, vaivalloisten ratkaisujen tilalle.Populismi-sanan tilalle voisi yhtä hyvin kirjoittaa sanan mainonta. Kukaan ei odota, että mainokset puhuisivat totta. Miksi kukaan odottaisi sitä populisteiltakaan.Populismin edelläkävijöitä ovat kauppojen ostobonukset ja kanta-asiakaskortit, joilla houkutellaan lyhytnäköisiä ihmisiä turhille ostoksille. Bonusohjelmissa asiakkaille maksetaan takaisin heidän omia rahojaan, minkä lisäksi asiakkaat maksavat näiden lisäarvoa tuottamattomien ohjelmien kulut.Populismia ovat myös asiakaspalautekyselyt, jotka ilmestyvät tekstiviestinä puhelimeen sitä varmemmin, mitä surkeampaa palvelua on saanut. Nämä Elisat, Nordeat ja Vehot muka kuuntelevat asiakasta, vaikka asiakkaan kannalta olisi hyödyllisempää tulla kuunnelluksi asioinnin aikana kuin sen jälkeen.vaarallisimpia populisteja ovat vanhemmat, jotka toteuttavat lastensa vähimmätkin pyynnöt, työskentelevät lastensa autonkuljettajina, hovimestareina, kokkeina ja siivoojina ja kasvattavat siten toisen polven populisteja.