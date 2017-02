Suomalaiset kammoavat mokia työssään, vaikka niistä voi olla jopa hyötyä – Jos et tee virheitä, et kehity urallasi, sanovat asiantuntijat Mokista voi olla enemmän hyötyä kuin haittaa. Se, että antaa itselleen luvan mokailla on eri asia kuin se, että kannustetaan laiskottelemaan.