Sami Lappalainen lähti Australiaan cowboyksi, vaikkei ollut koskaan ratsastanut

Miksi haluat tehdä sitä, mitä teet?



”Panimohevosten ajaminen on siinä mielessä kunniakysymys, että todella harva pääsee tekemään sitä. Aloitin Sinebrychoffilla ajurina tammikuussa. Hevoset ovat työkavereina ihan ykkösiä. Ne antavat itsestään 110 prosenttia. Niillä on into tehdä työtä ja halu miellyttää työn tekemisen kautta. Se asenne kun löytyisi joka ihmiseltä, maailma olisi aika erilainen paikka.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Päivittäisiin toimenpiteisiin kuuluu hevosten ruokkiminen ja hoitaminen ja ajaminen vankkurilla Helsingin keskustassa. Käytännössä edustamme yhtiötä kaupungilla. Käymme paikoissa, joissa myydään Sinebrychoffin tuotteita. Olemme myös paljon turistien kanssa tekemisissä, hyvää mieltä tuomassa, mutta emme kyyditse ihmisiä. Lisäksi minulla on oma valjaspaja, jossa teen ruoskia, vöitä ja hevosvaljaita.”



Miten päädyit alalle?



”Aloin tehdä töitä hevosten parissa vuonna 2007, kun lähdin Australiaan reppumatkalle. Minulla ei ollut mitään kokemusta hevosista, mutta tuli sellainen olo, että nyt täytyy mennä. Jo pikkupoikana minulla oli ollut cowboy-unelma. Viikko ennen reissua kävin pyytämässä tuttavalta, voinko istua hevosen selässä, kun en ollut koskaan istunut. Australiassa työskentelin pari vuotta karjanajossa, hevospoolon pelaajan apuna ja laukkahevostalleilla. Sitten muutin Uuteen-Seelantiin reiluksi pariksi vuodeksi ja aloin ajaa hevosia. Kun palasin Suomeen, opiskelin oppisopimuksella hevosmetsuriksi.”



Mitä opit ulkomailla?



”Kun menee ison kokemuksen läpi, tajuaa, ettei kannata stressata pienistä. Esimerkiksi englannin taitoni oli tosi huono, kun lähdin Australiaan. Kahden vuoden jälkeen se oli ihan eri luokkaa. Intohimo ajaa ihmiset saavuttamaan asioita. Minulle hevoset ovat intohimo, samoin nahan työstäminen.”



Millainen työntekijä olet?



”Olen tunnollinen ja ahkera, välillä vähän liiankin ahkera. Koska Sinebrychoffilla työaika on rajallinen, voin keskittyä sen ohella omaan valjaspajaani. Olen muun muassa punonut nahasta noin 50 ruoskaa. Siinä tehdessä on tajunnut, mitä intohimo on. Asioita käy läpi yötä päivää. Jossain kohtaa huomasin, etten ollut käynyt baarissakaan vuoteen, kun olin vain punonut nahkaa. Olen siinä itseoppinut. Aloitin suomalaisella naudan nahalla, mutta nykyään tilaan Tasmaniasta kengurun nahkaa, koska se on ohutta ja sitkeää.”



Kuka? Sami Lappalainen

34-vuotias panimohevosten ajuri Sinebrychoffilla. Lisäksi pitää yrittäjänä omaa valjaspajaa.



Valmistui joulukuussa hevosmetsuriksi. Aiemmin opiskellut logistiikan insinööriksi ja autonkuljettajaksi.



Työskennellyt hevosten parissa Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.



Asuu Vihdissä.