Kirjoittajan on lempiharrastus on työ, varsinkin siitä puhuminen ja kirjoittaminen.

uskovat nyt talous­kasvuun. Jos he ovat oikeassa, tuloerotkin alkavat todennäköisesti jälleen kasvaa.Paljon tienaavien mielestä tuloerot ovat hyvä juttu, vähän tienaavien mielestä huono juttu. Tutkijoilla on tuloksia kumpaankin suuntaan.Suurten tuloerojen puolestapuhujat perustelevat kantaansa sillä, että mahdollisuus huipputuloihin kannustaa lahjakkaimpia ja tarmokkaimpia ponnistelemaan yhteiseksi hyväksi. Palkkajakauman toisessa päässä taas palkkojen pienuus auttaa ihmisiä työllistymään.Pienten tuloerojen puolestapuhujat puhuvat oikeudenmukaisuudesta ja siitä, että pienten tuloerojen maissa kuten Pohjoismaissa asuvat hyvinvoivimmat kansat.Kummankaan ryhmän perustelut eivät vakuuta.tuloerojen puolustajat luottavat liikaa korrelaatioihin. Yhtä hyvin voisi väittää, että pienet tuloerot ja hyvinvointi johtuvat kummatkin kylmästä ilmastosta.Suurten tuloerojen puolustajille ei taas juolahda mieleen, että tuloerojen syy saattaisi olla jokin muu kuin yksilöiden väliset tuottavuuserot.Huipputuloinen onnistuu yleensä uskottelemaan itselleen, että on palkkansa arvoinen, vaikka huippupalkka johtuisi ainoastaan sattumasta, perinteestä, vallankäytöstä, sukulaisuudesta tai jonkun toisen virhearvioinnista.Nyt tarvittaisiin tekoälyä, joka mittaisi jokaisen työtätekevän tuottavuuden. Sen perusteella maksettaisiin sitten palkkaa. Aikaansaava rivityöntekijä ansaitsisi reippaasti enemmän kuin työtehtäviä vieroksuva kollegansa tai tyhjää toimittava johtaja.Tämä utopia on joillakin toimialoilla ollut totta jo kauan. Tähtiartisti on voinut ansaita moninkertaisesti levy-yhtiön johtajan palkan, sillä artistin tuottavuus on helppo mitata myyntiluvuilla.odotellessa voisi harjoittaa paikallisen sopimisen sijaan paikallista sanelemista. Työnantaja saisi jakaa palkkasumman haluamallaan tavalla työntekijöiden kesken, tuottavuuden mukaisesti.Tällainen palkkajärjestelmä olisi, paitsi pelottava, myös kannustava ja oikeudenmukainen.