Joensuun kaupunginjohtaja palkkaa mielellään itseään fiksumpia alaisia – ”Ei kannata leikkiä kukkulan kuningasta”

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Mikä työssäsi mietityttää?



”Isot myllerrykset mietityttävät. Onnistummeko soteuudistuksessa? Me Pohjois-Karjalassa siirsimme jo vuodenvaihteessa sotepalvelut kunnilta maakuntatasolle. Aiemmin minulla oli Joensuun kaupunginjohtajana yli 6 000 alaista, nyt on alle 3 000. Kunnan vastuulle jäi varhaiskasvatus, koulutus, vapaa-aika ja tekniset palvelut, ja uutena painopisteenä tuli elinvoima.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Muutimme Joensuun organisaatiota vuodenvaihteessa niin, että nyt kunnassa on hyvinvointi-, kaupunkirakenne- ja elinvoimapalvelut. Näitä kolmea minun kuuluu johtaa tasapuolisesti. Teen myös paljon sidosryhmätyötä eli tapaan esimerkiksi elinkeinoelämän ja koulutuslaitosten edustajia. Vastaan siitä, että Joensuussa valmistellaan ja pannaan toimeen kaupunginhallituksen ja -valtuuston päätökset. Käytännössä istun paljon palavereissa ja valmistelen kokouksia. Sähköpostin lukeminen jää pääosin iltoihin ja viikonloppuihin.”



Millainen työntekijä olet?



”Olen omistautunut työlleni, enkä ainakaan vielä mieti eläkepäiviä. Jaksan joka päivä innostua uusista asioista. On vähän pakkokin, koska toimintaympäristö muuttuu koko ajan. Viime aikoina olen ollut erityisen innostunut siitä, miten paljon julkisen sektorin toimijat voivat auttaa elinkeinoelämän pärjäämistä. Se voi tarkoittaa paitsi avointa yhteistyötä, myös esimerkiksi investointien avaamista yrityksille innovaatioalustoiksi. Kuntien rooli on siirtymässä enemmän ja enemmän elinvoiman edistämiseen.”



Miten kehität itseäsi ammatissasi?



”Työuran tässä vaiheessa kehittyminen tapahtuu enimmäkseen vuorovaikutuksessa. Minulla on omassa organisaatiossa sekä läheisissä sidosryhmissä erinomainen joukko asiantuntijoita. Ei riitä, että jakaa mekaanisesti tehtäviä eri osapuolille, vaan minulla pitää olla perustietämys asioista, jotta voin tehdä heidän kanssaan oikeita johtopäätöksiä. Pitää seurata tiedotusvälineitä ja muita lähteitä. Yritän pysyä ajan tasalla paikallisesti ja valtakunnallisesti ja toisaalta tietää, mitä globaalisti tapahtuu. Mistä esimerkiksi haetaan investointirahoja tai miten työvoimaa koulutetaan nykyaikaisesti?”



Mitä olet oivaltanut ammatistasi?



”Aina kun palkkaa itseään viisaampia alaisia, on mahdollisuus pärjätä. Ei kannata leikkiä kukkulan kuningasta vaan arvostaa ihmisten osaamista ja rohkaista heitä. Pitää olla huippuosaajat ja huipputyökalut kaikilla organisaation tasoilla.”



Palstalle haastatellaan eri alojen ammattilaisia, jotka raottavat ammattitaitonsa salaisuutta.

Kuka? Kari Karjalainen

Joensuun kaupunginjohtaja vuodesta 2010 lähtien.



Koulutukseltaan diplomi-insinööri.



Työskennellyt aiemmin eri kunnissa suunnitteluinsinöörinä, teknisenä johtajana ja kaupunginjohtajana.



59-vuotias, asuu Joensuussa.