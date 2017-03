Sami Itani oppi urheilu-urallaan tunteiden hallintaa – nyt hän hyödyntää oppeja työelämässä

Ura

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miten päädyit alalle?



”Olen entinen ammattiurheilija, ja urheilu-uran rinnalla tein kauppatieteiden väitöskirjaa. Kun vuosi sitten astuin työelämään, minulle ei tullut identiteettityhjiötä urheilun loputtua. Olin aika määrätietoinen siinä, mitä halusin tehdä ja minkä koen tärkeäksi. Nyt työskentelen Adecco Finlandin henkilöstöjohtajana.”



Mitä urheilu-ura opetti?



”Henkilöstöjohtajana on tärkeää osata johtaa suoritusta. Ihmisten työntekoa helpottaa, jos heillä on konkreettiset tavoitteet ja he tietävät, mitä heiltä odotetaan. On lyhyen aikavälin tavoitteita, jotka linkittyvät pitkän aikavälin tavoitteisiin. Tällainen ajattelu on sisäänrakennettu urheiluun. Urheilu on myös opettanut minua keskittymään tehokkaasti ja hallitsemaan tunteitani. Urheillessa menee pettymysten aallonpohjasta onnistumisen euforiaan. Kun on käsitellyt tällaista tunnespektriä, työelämässä on helppo pysyä rauhallisena ja vakuuttavana.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Työhöni kuuluu esimerkiksi henkilöstön kehittäminen, rekrytointistrategian luominen ja motivaation lähteiden tunnistaminen ja niiden tarjoaminen työntekijöille. Minua on kannustettu vaikuttamaan myös muihin kuin henkilöstöasioihin. Sama menee toiseen suuntaan: kuuntelen jokaista, jolla on ajatuksia siitä, miten tämän työn voisi tehdä paremmin.”



Millainen työntekijä olet?



”Uskallan nostaa ajatuksiani esille myös silloin, kun ne ovat ristiriidassa vallalla olevan käsityksen kanssa. Esimerkiksi johtoryhmässä saatan kysyä, miksi yrityksessä on tehty jokin asia pitkään tietyllä tavalla ja voisiko tekemistä muuttaa. Tuon esiin niitä arvoja ja asioita, joihin olen kasvanut. Olen värisokea asemaan perustuvalle auktoriteetille. Asemaa pitää arvostaa, mutta sen ei pitäisi vaikuttaa siihen, miten toista kohdellaan, eikä meillä näin olekaan. Kunnioitus pitää ansaita työllä.”



Mikä mietityttää juuri nyt?



”Yhteiskunnallisesti tärkeä kysymys on, miten työntekijöille pystyy mahdollistamaan joustavan työskentelyn mutta samalla tarjoamaan mahdollisuuden irrottautua töistä. Asiantuntijatyötä voi tehdä missä vain, ja siksi irrottautuminen voi olla vaikeaa. Työnantajien pitäisi edistää asiaa. Olen ideoinut älypuhelimen sovelluksen, joka mahdollistaisi sen, että työntekijä voi olla tavoittamattomissa sovittuina aikoina, ja siitä jopa palkittaisiin. Raportti suunnitelmasta on parhaillaan Adecco Groupin pääkonttorissa luettavana.”



Kuka? Sami Itani

Henkilöstöpalveluyritys Adecco Finland Oy:n henkilöstöjohtaja maaliskuun alusta lähtien.



Aloitti Adecco-uransa kesätöissä toimitusjohtajana vuonna 2016 CEO for One Month -kampanjan voittajana. Entinen EM-tason kymmenottelija.



Väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi syksyllä 2016.



29-vuotias, asuu Helsingissä.