Minna Andersénillä on työlleen eettinen lähtökohta – ”Kääntäminen on toisten ihmisten kunnioittamista”

Ura

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Miten päädyit alalle?



”Muutin kolmivuotiaana perheeni kanssa Suomesta Etelä-Afrikan Kapkaupunkiin. Puhuin äidin kanssa suomea, isän kanssa ruotsia ja kodin ulkopuolella englantia. Kun olin kahdeksanvuotias, tulimme takaisin Suomeen. Minulle on ollut itsestään selvää, että alan kielenkääntäjäksi. Yhdeksänvuotiaana aloin lukea Viisikko-kirjoja englanniksi, ja koska ne olivat ihania, käänsin niitä suomeksi. Lukion jälkeen muutin takaisin Kapkaupunkiin, menin yliopistoon ja valitsin pääaineiksi englannin kielen ja kirjallisuuden sekä valtiotieteen. Kaikkiaan olen asunut Kapkaupungissa yli 15 vuotta ja Yhdysvalloissa 11 vuotta. Muutin takaisin Suomeen 2011.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Olen auktorisoitu kielenkääntäjä ja teen virallisia käännöksiä suomesta englanniksi. Käännän myös ruotsista englanniksi. Olen kääntänyt muotiin, kauneuteen ja vaatteisiin keskittyneitä verkkosivuja. Käännän aika paljon asiakirjoja, Helsingin yliopiston tutkintodiplomeja ja muita. Teen myös editointitöitä. Tällä hetkellä editoin suomalais-amerikkalaisen ystäväni kirjaa.”



Millainen työntekijä olet?



”Ensimmäisenä tulee mieleen tunnollinen. Kielen kääntäminen on pitkälti toisten ihmisten kunnioittamista, ja varsinkin niiden kunnioittamista, jotka lukevat sen käännöksen, koska he eivät ymmärrä alkuperäistä kieltä. On minusta kiinni, että käännöksestä tulee sellainen kuin pitää. Kun laitan leiman paperiin, siitä tulee laillinen asiakirja.”



Mitä olet oivaltanut työssäsi?



”Ihmiset eivät ymmärrä, miten tärkeä oikea kieliasu on. Kun puhumme ihmisen kanssa, näemme hänet ja pystymme lukemaan hänen kehonkieltään ja muuta. Käännöksissä on kyse pelkästään sanoista. Jos miettii esimerkiksi Suomen vientiä, tekstien käännöksiin ei mielestäni satsata tarpeeksi. Koulutetut suomalaiset kirjoittavat hyvää englantia, mutta eivät ihan äidinkielen tasoisesti. Haluaisin, että kaikki mikä lähtee Suomesta ulkomaille, lähtisi erinomaisella englannilla. Se tukisi ideaa, jota lähdetään myymään. Kukaan ei halua, että kun vastaanottaja lukee tekstin, ensimmäinen reaktio on pieni hymähdys kömpelön kielen takia.”



Mikä on työssäsi vaikeaa?



”Saan sähköposteja, että käännätkö tämän minulle, ja sama sähköposti on mennyt monille henkilöille. Kun teen tarjouksen, suurimmaksi osaksi en kuule lähettäjästä enää mitään tai saan vastauksen, että löysin paljon halvemman. Se on surullista. Sitä sitten saa, mistä maksaa. Minulle on hirveän tärkeää, että lopputulos on todella hyvä ja todenmukainen.”



Kuka? Minna Andersén

Freelancerina työskentelevä auktorisoitu kääntäjä.



Kouluttautunut filosofian maisteriksi Etelä-Afrikan Kapkaupungissa, pääaineina englannin kieli ja kirjallisuus sekä valtiotiede.



Asunut Suomessa, Etelä-Afrikassa ja Yhdysvalloissa. Nyt asuu Espoossa.