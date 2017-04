Valotaiteilija haluaa pysäyttää ihmiset – ”Se tuo hetken rentoutumisen kaikesta kiireestä”

Ura

Helsingin Sanomat

Miten näet oman työsi arvon muille?



”Olen valotaiteilija, ja teokseni ovat konkreettisesti ja symbolisesti valonpilkahduksia. Asiat tapahtuvat tosi nopeasti nykyään, kommunikaatio on nopeaa, ja yhteiskunta painostaa tekemään nopeammin ja tehokkaammin. Kuitenkin kaikki haluaisivat ainakin silloin tällöin istua nuotion ääressä ja vain katsoa tulta. Pyrin käyttämään sitä tematiikkaa ja konkreettisesti luomaan isojakin tiloja, joissa ihmiset voivat rauhoittua.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Teen valotaideteoksia Suomessa ja ulkomailla. Kun yritykseltäni tilataan teoksia, vastaan niiden teknisestä ja taiteellisesta suunnittelusta. Tuotannosta vastaavat muut. Teimme esimerkiksi Suomi 100 -juhlavuoden avajaisiin koko Helsingin Töölönlahdesta ison valoteoksen. Viime viiden vuoden aikana olen käynyt suunnilleen 50 maassa valon perässä, joko tekemässä teoksia tai tutkimassa valon mahdollisuuksia. Teen jonkin verran valaistuksia myös esimerkiksi oopperaan ja festivaaleille. Siellä valo on taustalla.”



Mitä olet oivaltanut

ammatistasi?



”Oivallus on tullut isojen dynaamisten installaatioiden kautta. Esimerkiksi viime syyskuussa tein Portugaliin usean hehtaarin installaation, jonka sisällä pystyi olemaan kerralla 25 000 ihmistä. Jos valoteos tehdään ympärille ja ihmiset laitetaan keskelle, kukaan ei oikeastaan näe kaikkea, ja kokemus on kaikille vähän erilainen. Kun tällainen teos on hidastempoinen, se pysäyttää. Ihminen voi vaikka kävellä puistossa nopeasti ja tuijottaa puhelinta. Jossain kohtaa värit ympärillä alkavatkin muuttua hitaasti. Se on erittäin voimakas keino pysäyttää ihminen. Ihminen alkaa havainnoida ympäristöä, ja se tuo hetken rentoutumisen kaikesta kiireestä.”



Miksi olet hyvä työssäsi?



”Kokeilen joka keikalla jotain uutta, enkä pelaa varman päälle. Minulla on ollut hyvin vilkas mielikuvitus pienestä pitäen, ja sitä ei pysty kukaan kopioimaan tai varastamaan. Se tekee tästä hommasta uniikkia. Laitteet ovat laitteita, niitä on helppo hankkia, mutta sisältöpuolta ei pysty kopioimaan.”



Mikä työssäsi mietityttää

juuri nyt?



”Välillä tempo on sen verran kova, että huolestuttaa oma terveys. Selkä on pettänyt pari kertaa. Toivon, että kroppa kestää vielä jotain 30 vuotta. Olen suunnilleen 15 vuotta touhunnut valon kanssa, eikä tämä tunnu työltä vieläkään. Tämän pitääkin olla hauskaa. En ole huolestunut siitä, mutta täytyy muistaa koko ajan, että tämän pitää olla kivaa. Kaikessa tekemisen jäljessä näkyy, onko ollut hauskaa.”







Kuka? Kari Kola

Valotaiteilija. Työskennellyt vuodesta 2005 yrittäjänä.



Opiskellut ammattikoulussa esitystekniikkaa.



Valotaiteilijana pitkälti itseoppinut.



39-vuotias, asuu Joensuussa.