vuotta sitten päästin suustani valheen, jota olen katunut monta kertaa.Olin jatkokoulutuksessa Oxfordin yliopistossa, ja eräässä seminaarissa kävi niin kuin sellaisissa tilanteissa joskus käy. Naisen puheenvuoro keskeytettiin ja ohitettiin. Muutaman minuutin kuluttua mies esitti saman pointin, sai puhua rauhassa ja sai sen jälkeen kehut seminaarin vetäjältä: Tärkeä näkökulma, kiitos kun otit tämän esille.Seminaarin jälkeen nainen, opiskelukaverini, tuli luokseni ja kysyi, huomasinko, mitä hetki sitten tapahtui. Huomasinhan minä.kertoi huolensa myös kurssin johtajalle, sympaattiselle kuusikymppiselle miehelle, joka tuli puhumaan minulle myöhemmin. ”Satu, kerro rehellisesti, teenkö minäkin noin.”Vastasin ei, vaikka ajattelin kyllä. Tiedän, typerästi tehty, enkä ole edes varma, miksi valehtelin. Ehkä en halunnut tehdä asiasta numeroa. Ehkä en halunnut pahoittaa hänen mieltään, kun tiesin, että hän ei varmasti halua tahallaan syrjiä ketään.Sepä. Harva syrjii tahallaan, mutta syrjintää se silti on. Monet naiset tunnistavat ilmiön heti. Se korostuu uudella työpaikalla tai kokouksessa vieraiden ihmisten kanssa, kun ei vielä tiedetä, kuka mitäkin osaa. Usein käy niin, että miesten oletetaan heti olevan päteviä, naisten on ensin todistettava kykynsä.syytä tästä miehiä. Pelkään, että teen tätä itsekin, huomaamatta. Onko mies minullekin uskottavampi kuin nainen?Jos on, se ei oikeastaan ole mikään ihme. Miehen uskottavuus ujuttautuu aivoihin varhain. Peruskoulussa opettajista 73 prosenttia on naisia, mutta rehtoreista vain alle puolet. Johtajista enemmistö on miehiä, samoin median asiantuntijoista. Mies pääministerinä on normaalitila, nainen poikkeus. Isillä on isompi palkka kuin äidillä. Tähänhän me totumme.Onneksi ainakin kokousongelmaan on ratkaisu. Sen ottivat käyttöön Valkoisen talon naiset Obaman hallinnon aikaan. Sielläkin kävi niin, että naiset eivät mielestään saaneet ääntään kuuluviin yhtä hyvin kuin miehet. Niinpä he päättivät tukea toisiaan.Aina, kun nainen sanoi uuden idean ja tuli ohitetuksi, toinen nainen otti puheenvuoron ja kehui ensimmäistä hyvästä ideasta. Toimii.