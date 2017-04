Ura

ei ole suoma­lais­ten leipä­laji. Osaam­me ehkä tehdä hyviä tuotteita, mutta olemme usein toistellun väittämän mukaan huonoja markkinoimaan niitä. Emme osaa brändätä tekemisiämme.Sama näkyy työnhaussa. Tätä mieltä on ainakin äskettäin tapaamani headhunter. Osaamista voi olla vaikka kuinka, mutta suomalaisen on usein vaikea tuoda kykyjään esille CV:ssä, kansainvälisiin johtajarekrytointeihin erikoistunut konsultti sanoi.CV eli ansioluettelo voi nykyisin olla kahden tai kolmenkin sivun mittainen, jos sisältö on kiinnostava. Mutta mitä tekee jopa moni suomalaisjohtaja? Listaa kokemuksensa lyhyesti yhdelle sivulle – mahdollisimman väljällä rivivälillä.Kysyttäessä voi toki tulla ilmi, että kandidaatilla on uuden paikan kannalta runsaasti olennaista osaamista. CV:ssä se ei silti näy.pitäisi sitten osaamistaan CV:ssä myydä? Ensinnäkin ydinvahvuudet kannattaa tiivistää alkuun viiden kuuden kohdan yhteenvedoksi.Rekrytoija saattaa käyttää CV:n silmäilyyn alle kymmenen sekuntia. Sillä perusteella tapahtuu ensikarsinta. Opettele siksi tiivistämään vahvuutesi ja myymään ne heti ensisekunneista.Pelkkä aiempien tehtävien listaaminen CV:hen ei kuitenkaan riitä, ammattilaiset neuvovat. Rekrytoija on kiinnostunut tuloksista. Kerro CV:n tarkemmassa osiossa titteleiden lisäksi siis se, mitä konkreettisia asioita olet saanut aiemmissa tehtävissä aikaan.Oman kokemuksen tarkastelu tulosten näkökulmasta voi tuntua vaikealta. Mutta kun tarkemmin miettii, aika moni meistä on kehittänyt jotain tuotetta tai palvelua – jos ei johtoroolissa, niin ainakin tiimin jäsenenä. Joku tulos työstä on syntynyt.Myös epäonnistumisista voi tulla tuloksia, tapaamani headhunter huomautti. Olennaista on tunnistaa, mitä olet mahdollisista mokista oppinut.Myyvä pitää olla itse hakemuksessakin. Kerro, miten työnantaja hyötyisi juuri sinun palkkaamisestasi.työntekijä on kuin tuote”, yksi rekrytointikonsultti kirjoittaa yrityksensä nettisivuilla.Hakuvaiheessa oma osaaminen ja jopa persoona täytyy kai esineellistää myyntituotteeksi. Töissä tuotteen takaa pitää silti löytyä ihan oikea ihminen. Muutenhan meidät voitaisiin korvata koneilla.