Next Gamesin pörssiin vienyt Teemu Huuhtanen on paiskinut töitä, mutta aivan tavallinen hänen menestystarinansa ei ole Pörssiin maaliskuussa listautuneen Next Gamesin johtaja Teemu Huuhtanen on Suomen pelialan suurimpia nimiä, mutta ennen kaikkea hän on liikemies. Bisnesoppeja hän imi itseensä jo lapsena kummisedältään, aikansa tunnetuimmalta suomalaissijoittajalta Pentti Kourilta.