”On minun vastuullani, että elokuvassa kävelee sen näköisiä ihmisiä, jotka istuvat elokuvan maailmaan” – Melissa Markki valottaa apulaisohjaajan työtä

Mitä olet oivaltanut ammatistasi?



”Työskentelen elokuvien toisena ja kolmantena apulaisohjaajana ja teen läheisesti töitä avustajien kanssa. Joskus elokuvan onnistumisen kannalta on tärkeää, että on avustajia, jotka tulevat mukaan aina uudestaan ja lyhyellä varoitusajalla. Kokeneet avustajat eläytyvät rooliinsa, vaikka olisivat pelkkiä baarin asiakkaita. He kehittelevät sinne jotain taustatarinoita, eivätkä vain tuijota seinää. Helpottaa omaa työtä, kun avustajia ei tarvitse lämmitellä niin paljoa. He tietävät, miten tilanne näyttää aidolta.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Yksi olennainen tehtävä on hankkia elokuvan avustajat ja myös ihmisiä joihinkin pienrooleihin. Infoan avustajia etukäteen esimerkiksi aikatauluista, ja ohjeistan heitä kuvauksissa. Toinen tehtäväni on suunnitella kuvauksiin päiväkohtaista aikataulua ensimmäisen apulaisohjaajan ohjeilla. Suunnittelen esimerkiksi näyttelijöiden puvustus- ja maskeerausaikoja ja katson, että ne toteutuvat käytännössä. Kaikkiaan apulaisohjaaja-osasto pitää huolen kuvausten sujuvuudesta ensimmäisen apulaisohjaajan johdolla. Pidämme huolta, että ohjaaja voi keskittyä elokuvan taiteelliseen puoleen ja näyttelijöihin.”



Mikä on työssäsi vaikeaa?



”Välillä on stressaavia olosuhteita, ja niissä pitää vain kyetä työskentelemään. On haastavaa, jos on paljon avustajia ja muuttuvia tekijöitä. On minun vastuullani, että elokuvassa kävelee sen näköisiä ihmisiä, jotka istuvat elokuvan maailmaan. Esimerkiksi Tom of Finland ei sijoitu nykypäivään. Siinä avustajien piti sopia vanhoihin vuosikymmeniin.”



Miten kehität itseäsi ammatissasi?



”Yritän imeä itseeni ensimmäisten apulaisohjaajien osaamista. Minulle on tosi tärkeää saada heiltä palautetta, koska he ovat lähimpiä esimiehiäni. Jokaisen tuotannon jälkeen mietin, voinko tehdä seuraavassa jotain paremmin. Pyrin kehittämään omia työkalujani paremmiksi. Tärkeintä on varmaan kommunikointi. Sen pitää olla saumatonta koko työryhmän kanssa.”



Miksi olet hyvä työssäsi?



”Minulle on sanottu – ja olen samaa mieltä – että aina kun teen töitä, olen tosi läsnä. Teen töitä rakkaudesta lajiin -meiningillä. Teen siinä hetkessä sataprosenttisesti ja parhaani, mutta samalla osaan ajatella asioita eteenpäin. Osaan aika hyvin pitää monia lankoja käsissä. Monet myös sanovat, että olen tosi iloinen ja helposti lähestyttävä.”







