Johanna Castrénista tuli insinööri, koska hän halusi pelastaa maapallon

Ura

Helsingin Sanomat http://www.hs.fi

Millaisena näet työsi arvon?



”Syy, miksi lähdin tälle alalle, on vähän sellainen maailmanpelastus. Työskentelen kehittämisinsinöörinä Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla, ja se on ympäristönsuojelutyötä. Meidän tavoitteemme on vähentää Itämeren ravinnekuormitusta. Vesihuolto on tietysti myös yhteiskunnan toimivuuden ja ihmisten terveyden kannalta tärkeää. Jos hanasta ei tulisikaan puhdasta vettä tai jätevesi ei katoaisi viemäriin, kaupungeissa asuvat ihmiset olisivat aika pian pulassa.”



Mitä työnkuvaasi kuuluu?



”Iso osa kehittämisinsinöörin työstä on kehittämis- tai tutkimusprojekteja. Ne voivat liittyä esimerkiksi prosessien tehostamiseen tai ympäristöriskien hallintaan. Käsittelen dataa esimerkiksi Excelissä ja kirjoitan raportteja projektien tuloksista. Olen myös mukana käytännön työssä varsinkin projektien alussa ja suunnittelussa. Jos vaikka tehdään puhdistusprosessin kehittämiseen liittyvää projektia, saatan itse hakea ja analysoida jätevesinäytteitä. Kun toiminta vakiintuu, sellainen työ siirtyy pikkuhiljaa prosessihenkilökunnalle.”



Mikä työssäsi mietityttää juuri nyt?



”Ehkä sellainen työelämän epävarmuus mietityttää henkilökohtaisella tasolla. Työn sisältöä jos miettii, niin Suomessa vesihuolto on toimivaa ja sitä kehitetään jatkuvasti, mutta maailmanlaajuisesti vesiasiat eivät ole kaikkialla hyvin. Tuntuisi hyvältä ajatukselta hakeutua jossain vaiheessa kehittyviin maihin kehittämään vesihuoltoa.”



Miten kehität itseäsi ammatissasi?



”Yritän mennä mukaan uusiin juttuihin. Täällä ei tarvitse välttämättä edes kauhean aktiivisesti hakeutua, vaan koko ajan tulee uutta opeteltavaa ja omaksuttavaa. Mielelläni osallistun myös esimerkiksi konferensseihin ja seminaareihin. Lähetämme itsekin aika paljon abstrakteja, ja sen myötä käymme puhumassa ulkomailla ja Suomessa. Esimerkiksi tänä keväänä pidin Hollannissa esityksen jätevesihuollon ympäristöriskien hallinnasta.”



Mitä olet oivaltanut ammatistasi?



”Olen aika perfektionisti. Olen oivaltanut ja yrittänyt toteuttaa sitä, että pitää olla armollinen itselleen. Kaikkea ei voi tietää heti. Pitää sisäistää, että tämä on jatkuvaa opettelemista ja kehittymistä. On hienoakin, että tulee uusia juttuja vastaan eikä työ ole aina sitä samaa. Jos on useampia hommia, voi tehdä välillä jotain muuta ja saada onnistumisen kokemuksia sieltä ja sitten palaa siihen hankalaan asiaan.”







Kuka? Johanna Castrén

Työskentelee kehittämis­insinöörinä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymässä (HSY) Viikinmäen jätevedenpuhdistamolla.



Valmistunut ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2013 Tampereen teknillisestä yliopistosta.



Asuu Helsingissä, ­30-vuotias.