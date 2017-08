Graafikko laskuttaa turhasta, sikafarmari rääkkää eläimiä ja poliitikko ajaa omaa etuaan – Ben Zyskowicz ja muut ammattilaiset puolustautuvat ennakkoluuloja vastaan

Ura

Graafikko laskuttaa turhasta, sikafarmari rääkkää eläimiä ja poliitikko ajaa omaa etuaan – Ben Zyskowicz ja mu

Graafikot ja mainosmiehet laskuttavat turhasta, ja design on turhaa eikä vaikuta ihmisiin

”Olin

Mainokseen

Nykyään

Poliitikko edistää uraansa eikä kansan etua, eikä tee edes kunnolla töitä

”Monelle

Joskus

Kansanedustaja

Kukaan

Tuotantoeläinten tuottajat nostavat tukia, rääkkäävät eläimiään ja ovat juntteja

Veera:

Jari:

Veera:

Jyri Konttinen, 46,Graafinen suunnittelija, entinen mainostoimistonArt Directormainostoimistossa töissä 1999—2010 AD:nä eli Art Directorina.Asiakas tilasi vaikkapa tv-mainoksen, nettisivut, esitteitä, vuosikertomuksia tai mitä vain. Ohjasin projektin visuaalista puolta.Moni stereotypia mainosalasta piti tuolloin paikkansa.Mainosalalla oli paljon rahaa. Stressi oli kova, ja koko ajan oli korkeaviritteisessä tilassa. Se oli myös todella hauskaa, ja siihen jäi koukkuun. Työpaikka saattoi järjestää juhlat esimerkiksi Alpeille.Jos mainosalalle tulee runosielu, siinä kyllä kouliintuu kyyniseksi. Minullekin taisi käydä vähän niin.Usein ihmetellään, mikä niissä yksinkertaisissa sloganeissa ja visuaalisissa ilmeissä maksaa. Seurasin mielenkiinnolla somekohua Helsingin kaupungin uudesta ilmeestä, jota kritisoitiin lopputulokseen nähden liian kalliiksi: 200 000 euroa.Ymmärrän hintalapun hyvin.Tarpeet, jotka kaupungilla on sen ilmeen suhteen, ovat valtavat. Se on läsnä todella monen erilaisen ihmisen elämässä, ja sen täytyy puhutella heitä kaikkia.Tällaisissa isoissa projekteissa täytyy tutkia, millaisia tarpeita asiakkaalla on: millaiseen kohderyhmään ilmeen täytyy vedota. Sitten asiasta täytyy keskustella asiakkaan kanssa ja tehdään useita erilaisia versioita. Niistä versioista asiakas valitsee muutaman miellyttävän, ja niitä hiotaan lisää. Kun on valittu se paras ilme, sitä taas hiotaan lisää.Se vie paljon aikaa ja maksaa.liittyy paljon asioita. Logon, fonttien, värien, valokuvatyylien, sloganien ja kaiken muunkin pitää olla mietitty niin, että ne sopivat yhteen keskenään.Mainosslogan ei tule sormia napsauttamalla. Kaikki yritykset haluavat erottautua mahdollisimman paljon kilpailijoistaan, ja tätä tehdään sloganien avulla.Mainostoimisto suunnittelee usein graafisen ohjeiston, jossa kerrotaan, miten sitä uutta ilmettä käytetään oikein. Tein esimerkiksi aikoinaan Volkswagenille töitä. Heillä on satojen sivujen graafinen ohjeisto, jossa kerrotaan pilkulleen, miten graafista ilmettään käytetään.Kaikki tämä vaatii monen eri ihmisen ammattitaitoa, ja siksi se on kallista.teen yrittäjänä graafikon töitä. Moni ihmettelee, miten vaikkapa logo voi maksaa 5 000 euroa.Logon täytyy kertoa asiakkaan yrityksen imagosta: arvot, tyyli, ajatukset, asiakkaat, brändi, toimiala – kaikki täytyy näkyä logossa.Nettisivut voi toki ostaa 50 eurolla. Ne ovat yleensä valmiille pohjalle tehtyjä sivuja. Moni myös pärjää niillä ihan hyvin.Mutta jos yritykselle on tärkeää olla ajan hermolla, muodikas ja tyylikäs, sellaista ilmettä ei valmiilla pohjilla saa aikaan. Se vaatii käsityötä, ja se maksaa.Moni ihmettelee myös fonttien hintaa. Miksi pitäisi tuhlata jopa satojatuhansia euroja oman fontin takia? Tekstiähän se vain on.Fontti on kuitenkin vähän kuin vaate. Kun näkee jonkin vaatteen, sitä vain tietää, että se on ihan last season. Saman huomaa fonteista, vaikka se ei ole välttämättä tietoinen ajatus.Fonttien suunnittelussa pelataan mielikuvien lisäksi millin tuhannesosien tarkkuudella tehtävästä kirjainten suunnittelusta, niiden välisistä väleistä eli välistyksistä ja monesta muusta asiasta.Koska tämä on työtä, joka perustuu paljon tiettyyn fiilikseen ja siihen, että jokin nyt vain toimii tai ei, sitä on hankalaa mitata. Siksi moni pitää designia höpöhöpönä. Ihmiset sanovat, että ei heihin pysty vaikuttamaan mainoksilla ja designilla.Juju on siinä, että designia arvostetaan tiedostamatta, sillä designin parissa työskennellään alitajuisten asioiden kanssa.Kun joku sanoo pitävänsä vaikka BMW-autoista, siinä vaiheessa jo moni alitajuinen viesti on mennyt huomaamatta perille. Se taas on brändin eli lopulta desiginin, visuaalisuuden ja sloganien ansiota.Maailma on valtavan muotoiltu, ja designia on kaikkialla. Ne viestit menevät läpi jatkuvasti, eikä ihminen edes tajua sitä – ei vaikka olisi itsekin alan ammattilainen.”Ben Zyskowicz, 63,Kokoomuksen kansanedustajaihmiselle ikkuna kansanedustajan työhön on televisioitu kyselytunti. Siitä tulee palautetta, että miksi siellä vain riidellään, etsitään syyllisiä ja muistellaan vanhoja.Oikeastaan täysistuntosalissa käytävässä keskustelussa kysymys ei ole siitä, että yritetään vakuuttaa vastapuoli omilla argumenteilla omalle kannalle.Asiat, joita salissa käsitellään, on usein jo valiokunnissa ratkaistu. Ja jos ei ole, mielipiteet tuskin enää muuttuvat keskustelussa. Salissa käytävän keskustelun funktio on yleensä lähinnä manifestoida puolueen ja itsensä linjaa ja osoittaa vastapuolesta heikkouksia.Miksi sitä sitten tehdään? Se on osa parlamentaarista perinnettä.Toki siellä pyritään sanomaan napakasti ja osuvasti ja toivotaan, että ehkä saadaan huomiota mediassa.Ja jos vaikka oppositio laittaa hallitusta oikein koville, joskus vaikkapa pääministeri voi koko kansan edessä luvata harkita asiaa uudelleen. Ja niin on sitten sen jälkeen pakko tehdä.Oppositiolla on lähes itseisarvoinen rooli tuoda virheitä esiin hallituksen politiikassa. Parlamentaarinen demokratia ei voisi toimia, jos oppositiolla ei olisi tällaista roolia. Siksi politiikka saattaa näyttää enemmän riitelyltä kuin siltä, että yritettäisiin hoitaa yhteisiä asioita.mediassa vertaillaan sitä, kuinka paljon edustaja on puhunut salissa ja rinnastetaan se edustajan ahkeruuteen. Mutta täysistunto on vain yksi paikka, jossa kansanedustaja tekee työtä.Jos käyttää aikansa vaikkapa sosiaalisessa mediassa, sidosryhmiä tapaamalla tai artikkeleita kirjoittaen, se voi olla aivan yhtä ahkeraa kansanedustajan työtä kuin istuntosalissa puhuminen.Perustyöhön kuuluvat esimerkiksi valiokuntien kokoukset, täysistunnot, erilaiset ryhmäkokoukset, asioihin perehtyminen, kirjoittaminen ja palautteeseen vastaaminen ja sidosryhmien tapaaminen.Tätä tekevät kaikki. Jos olisi joku, joka ihan lintsaisi eikä osallistuisi mihinkään, uskon, että media huomaisi sen.Suurin osa edustajista painaa täysillä. Myös iltaisin ja viikonloppuisin ollaan usein töissä.kiertää myös kentällä tapaamassa ihmisiä – äänestäjiä. Kaikki eivät hirveästi kierrä, mutta he eivät ehkä ole kovin kiinnostuneita uudelleenvalinnastaan.Monesti sanotaan, että kiertäminen ei ole kansanedustajan työtä vaan vaalityötä. Että siinä pyritään lähinnä turvaamaan oma paikka seuraavalle kaudelle.Se ei ole näin yksinkertaista.Jos vaikka kirjoittaa someen tai käy torilla puhumassa, siinä on kaksi puolta: toisaalta ajetaan kyseistä asiaa eteenpäin vilpittömästi. Toisaalta taas halutaan, että ihmiset huomaavat, että yritetään ajaa asiaa eteenpäin – ja tämä on sitä vaalityötä.On vaikeaa erottaa näitä toisistaan. Kaikessa, mitä teemme, on tämä ensimmäinen ylevämpi tavoite ja se toinen, omakohtainen tavoite. Ne eivät ole toisiltaan pois. Jos haluaa edistää omaa valintaansa seuraavalle kaudelle ajamalla jotain asiaa julkisesti, siinä samallahan sitä tulee edistäneeksi sitä asiaa mahdollisimman hyvin.Väitän, että suurimmalla osalla niin konkareista kuin untuvikoista on aitoa aatteenpaloa tässä työssä.Turtuminen ja turhautuminen ovat enemmän uusien edustajien ongelma. Konkarit tietävät, että harvoin täällä pystyy mitään yksittäisiä sankaritekoja tekemään.Kun jotain asiaa esitetään, joskus se voi olla lähinnä poliittisten irtopisteiden keräämistä: jos kansaa kuohuttaa jokin asia, siihen saatetaan ehdottaa hatarin perustein jonkin sortin poliittisesti hyvältä kuulostavaa ratkaisua.ei halua olla ikävän päätöksen isä. Tällaisissa tilanteissa poliitikoita syytetään usein siitä, että he eivät puhu suoraan.Se on ihan totta.Voi sanoa, että kyse on valtion talouden tasapainottamisesta, kun oikeasti kyse on leikkauksesta. Leikkaus kun kuulostaa paljon pahemmalta kuin talouden tasapainottaminen.Eihän tuollainen retoriikka hyvästä ole. Reilumpaa olisi puhua suoraan.Silloin tällöin saattaa olla tietoa jostain asiasta, mutta sitä tietoa ei voi vielä paljastaa. Tällaisessa tilanteessa ei saa kuitenkaan valehdella. Silloin tulee niitä tilanteita, joista tarkka kuulija hoksaa, että se ei nyt vastannut ollenkaan siihen kysymykseen.”Jari Ollikkala, 54,Veera Ollikkala, 30,Sikatilan pitäjät”Olin opiskellut maataloutta ammattikorkeakoulussa ja olin valtiolla töissä. Sitten autoin 2016 isää, kun hän halusi muuttaa tilan konseptia. Työ oli niin kivaa ja mielenkiintoista, että jäin tähän hommiin.”Jari: ”Otin tilan vastaan vanhemmiltani vuonna 1983. Tämä on ammatti, johon on pakko olla kutsumus. Nuorena sitä häpesi, kun kysyttiin, että mitä vanhemmat tekevät. Että sianpaska haisee. Mutta nykyään olen ylpeä ammatistani.”Veera: ”Kun kerron, mitä teen, jotkut väheksyvät. Että tätä voi tehdä kuka vaan, ja että tämä ei vaatisi älyä. Toisaalta moni sanoo nykyään, että kerro lisää. Jotkut ajattelevat, että kohtelemme eläimiä huonosti. Mutta koko tilamme idea on panostaa eläinten hyvinvointiin.”Jari: ”Ei tästä ammatista hirveästi saa, jos kohtelee sikoja – työkavereita – huonosti. Me olemme niistä vastuussa. Sika ei valitse sinua, sinä valitset sen sian.”Veera: ”Mahdollistamme mahdollisimman luonnollisen käyttäytyminen eläimille. Tämä on häkitön sikala, jossa siat elävät vapaana koko elämänsä.”Jari: ”Et sinä autollakaan aja pitkään, jos et huolla sitä. Jos se jättää tielle, niin ei se auta, että potkit sitä ja huudat, että olet sinä sitten paska. Sama homma sikojen kanssa. Pitää olla oivallus siitä, mitä sian mielessä liikkuu ja onko sen hyvä olla. Se on sitä ammattitaitoa.””Maataloustuotanto on ajettu ahtaalle. Usein kuulee, että me vaan nostamme tukia ja vedämme lonkkaa. Mutta eivät ne tuet ole meitä, vaan asiakkaita varten. Jos tukia ei olisi, tuotteiden hinta olisi paljon suurempi. Ottaisimme mieluummin palkkamme tuotteistamme ja työstämme. Emme niin, että täytämme tukikaavakkeet pilkulleen oikein. Mutta ihmiset ovat tottuneet halpaan ruokaan, ja sitä ei ilman tukia ole.”Veera: ”Koska tuottajat ovat ahtaalla, se voi vaikuttaa siihen, että ihmisen ei ole hyvä olla. Sen jälkeen ei ehkä ole enää paukkuja panostaa eläimiin, ja sitten, kun ne eivät liiku niin kuin pitäisi ja niin edespäin, palaa pinna ja tulee sitä huonoa kohtelua. Laiminlyödään hoitotoimenpiteitä ja niin edespäin.”Jari: ”Uskoisin silti, että ne kauheat kuvat, joita aktivistien videoissa näkyy, ovat vain pieni osa Suomen tuotantoeläintuotannosta.””Meillä on 30 emakkoa, ja niistä erottuu persoonallisuuksia. Niitä alkaa tunnistaa ulkonäönkin perusteella. Mutta täytyy muistaa, että teemme lopulta ruoantuotantoa täällä. Ei niistä silti ajattele, että ne ovat vain käveleviä kinkkuja.”Jari: ”Olemme halunneet nettisivujen ja sosiaalisen median avulla viestiä, että se ruoka tulee näistä sioista, oikeista eläimistä. Ei vakuumipaketista. Kun ihmisillä on tietoa, he voivat tehdä päätöksen, millaista tuotantoa he haluavat tukea.”Veera: ”Valitettava fakta on, että koska ihmiset ovat tottuneet syömään halpaa lihaa joka aterialla, tehotuotantoa tarvitaan. Uskon, että tämä on muuttumassa. Eläimiä ja tätä työtä aletaan taas kunnioittaa enemmän.”Jari: ”Esimerkiksi teuraalle vietäessä me emme anna sikojamme vieraaseen autoon vieraiden sikojen kanssa. Minä vien ne tutussa porukassa, eläimen arvoa kunnioittaen.”Veera: ”On tärkeää, että tiedämme, että se tuttu teurastaja osaa hommansa. Kyllä siitä silti tulee joskus vähän haikea olo.”Jari: ”Juuri aamulla vein teuraalle sikoja. Ne oli siirretty omaan karsinaansa edellisiltana. Sieltä ne kävelivät itsekseen kuljetuskoppiin. Se oli hyvin rauhallinen reissu. Ne makoilivat omassa porukassaan siellä ja katselivat luukusta ulos, että mihinkäs nyt ollaan menossa.”