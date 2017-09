”Jännitin tosissani, joudunko työttömäksi”, kertoo insinööri, jonka työpaikka myytiin – Mitä yrityskauppa tarkoittaa henkilöstölle?

Ura

”Jännitin tosissani, joudunko työttömäksi”, kertoo insinööri, jonka työpaikka myytiin – Mitä yrityskauppa tark

Lähihoitaja

MAINOS (TEKSTI JATKUU ALLA) MAINOS PÄÄTTYY

Diplomi-insinööri

Yritys­kaupat

Miran

Krista

Leon

Yrityskauppa tuo muutoksia työpaikalle

Yrityskauppaan