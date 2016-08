Hamiltonilla jo neljäs moottori tällä kaudella, lähtöruuturangaistukset tekevät Belgian kisasta vaikean

Spa. Lewis Hamilton ja Nico Rosberg saavat Mercedeksen upouuden päivityksen autoihinsa Belgian Grand Prix -viikonlopuksi.

Sarjaa johtava britti joutuu taipumaan lähtöruuturangaistukseen, kun tallikaveri näillä näkymin selviää kauden loppuun asti sallitun kiintiön puitteissa.

Luultavasti uusia osia tulee vielä lisääkin, joten Hamilton joutuu starttaamaan koko muun joukon hänniltä.

Hamiltonille moottori on kauden neljäs, joten se ei aiheuta rangaistuksia, mutta jo harjoituksissa autoon asennettu kuudes turbo ja kuudes lämpöenergiaa keräävä MGU-H -systeemi nakertavat lähtöasemia.

Hamilton ottaa viikonloppuun niin paljon uusia osia varallekin, että putoaa viimeiseen lähtöruutuun.

”Kun moottoreita ei ollut enää jäljellä, meidän on otettava rangaistus. Pyrin parhaalla mahdollisella tavalla minimoimaan sen aiheuttamat vahingot”, Hamilton huokaisi.

”Ei ole aavistusta, mitä noista asemista on mahdollista saavuttaa. Ei sitä tiedä ennen kuin kisassa. Niin paljon riippuu muiden autojen vauhdista. Jos Red Bull on lähellä meitä, se merkitsee, että kolme autoa karkaa muilta ja siihen jää iso väli. Jos nuo muut ovat sitten hitaampia, siihen väliin on mahdollista päästä”, Hamilton suunnitteli.

Myös taktiset eväät nousuun ovat aina Belgian kisassa olemassa.

”Mikäli tulee turva-autotilanteita, ja sen sellaista muutakin sattuu, se voi helpottaa tilannetta. Starttasin viime vuonna Unkarissa viimeiseltä paikalta, kun erot olivat suuremmat ja nousin neljänneksi. Sunnuntaina se on varmasti vaikeampaa, mutta toivon kuitenkin pääseväni pisteille. Vain se merkitsee, että pysyn liikkeellä.”

Hamiltonilla on neljän voiton putki heinäkuulta. Viides peräkkäinen on hänen mielestään kuitenkin äärimmäisen hankala saavuttaa.

”Tietysti kisaan lähtiessä voitto on aina tavoitteena, mutta nyt sen saavuttamisesta tulee erittäin, erittäin vaikeaa. Kun samat säännöt ovat käytössä kolmatta vuotta, mukana on nopeita autoja – kuten Red Bull ja myös Ferrari. Teen kaikkeni. Näin tämä kisa on ennen kaikkea vahinkojen minimoimista.”