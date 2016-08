Mourinho: syrjäytetylle Schweinsteigerille ei tilaa joukkueessa

HS-AFP

Saksalainen keskikenttäpelaaja Bastian Schweinsteiger ei todennäköisesti pelaa tällä kaudella Manchester Unitedissa, joukkueen manageri Jose Mourinho sanoi perjantaina.

Ykkösjoukkueesta pudonnut Schweinsteiger on ilmoittanut halustaan jatkaa seurassa ja taistella pelipaikastaan. Mourinhon mukaan Saksan maajoukkuemiehen on kuitenkin hyvin vaikea saada peliaikaa.

”En sano, että se on mahdotonta. Sanon, että se on hyvin hankalaa”, Mourinho sanoi.

"Minulla on Paul Pogba, Ander Herrera, Morgan Schneiderlin, Marouane Fellaini ja Michael Carrick. Siinä on viisi pelaajaa kahdelle pelipaikalle.”

Mourinho vihjasi, että jopa seuran akatemiapelaajilla on parempi mahdollisuus päästä kentälle kuin 32-vuotiaalla Schweinsteigerilla, joka on laitettu harjoittelemaan reservijoukkueen kanssa.

Manageri totesikin yllättyneensä saksalaispelaajan halusta pysyä seurassa.

”En voi antaa hänelle vastausta. Kyseessä on hänen elämänsä ja uransa. Hänellä on sopimus Manchester Unitedin kanssa, ja hän on päättänyt jäädä. Se ei ole meille ongelma”, Mourinho sanoi.

”Jalkapallo on päätösten tekoa. Olen tehnyt niitä läpi koko urani. Jotkut pelaajat reagoivat eri tavalla.”

Schweinsteigerin on raportoitu tienaavan ManUssa noin 220 000 euroa viikossa.