Jalkapallossa pelataan myös likaista peliä – nappulakengillä varpaille ja kyynärpäätä päähän

Kulmapotkutilanne. Nälkäinen hyökkääjä valmistautuu maalin edessä puskemaan pallon verkon perukoille.

Pallo nousee ilmaan, leijailee sopivasti hyökkääjän kohdille ja... Vastustaja tallaa juuri kriittisellä hetkellä hyökkääjän varpaiden päälle rautanappulakengillään.

Se siitä maalista.

”Varpaille astuminen on erityisen tuskallista syyspakkasilla, jolloin on kylmä ilma. Varpaiden tallominen ei ole kovin yleistä, mutta sitä tapahtuu”, Veikkausliigassa pelaavan HIFK:n hyökkääjä Pekka Sihvola sanoo.

”Myös maalivahtien varpaille saatetaan astua, koska he ylettyvät hakemaan palloa korkeimmalta.”

Jalkapallopeli kätkee Sihvolan mukaan sisäänsä monenlaisia koiruuksia. Yleisin on sanallinen provosoiminen, jolla yritetään kuumentaa vastustajan lämminverisiä pelaajia ottamaan kortti.

”Pelaajat tuntevat hyvin toisensa, ja jotkut menevät herjoissaan henkilökohtaisuuksiin siviilielämästä”, Sihvola kuvailee.

Vastustajan tekemää rikettä voidaan myös korostaa liioitelluilla eleillä ja valittaa tuomarille, kuinka paha isku oli. Etenkin, jos vastustajalla on maine, että hän rikkoo paljon.

”Mainetta käytetään hyväksi. Jos tällainen vastustaja rikkoo, ja rikottava huutaa ja elehtii kunnolla, niin tuomarin pilli voi soida herkemmin.”

Sihvolan oma likainen peli perustuu lähinnä sanalliseen härnäämiseen.

”Kuumennan vähän vastustajia. En yleensä sorru nipistelemiseen tai vastaavaan.”

Jotkut pelaajat sortuvat. Esimerkiksi kylkiluiden alapuolelta on helppo nipistää niin, että tuomari ei sitä huomaa.

Turhautunut pelaaja saattaa myös sitomistilanteessa huitaista ”vahingossa” kättään niin, että kyynärpää tärähtää toista päähän.

”Se on ärsyttävää, jos tuomari ei sitä huomaa.”

Sihvola korostaa kuitenkin, että jalkapallo on sotaa vain kentällä, ei sen ulkopuolella.

”Jalkapallossa on pienet piirit, ja monilla on kavereita muissa joukkueissa. Kentällä väännetään ja hämmennetään tosissaan, mutta pelin jälkeen kaikki on yleensä hyvin.”