NHL-seura teki historiallisen palkkauksen: ”Hän tuo joukkueelle todellisen kilpailuedun”

NHL-seura Arizona Coyotes on palkannut historian ensimmäisen kokopäiväisen valmentajan. Dawn Braid toimii Coyotesin luisteluvalmentajana.

Braid kertoo NHL.comin sivuilla saavuttaneensa tavoitteensa. Braid on ylpeä siitä, että hänen työtään arvostetaan niin paljon, että joukkue on palkannut hänet kokopäiväiseksi valmentajaksi.

”Olen tehnyt jo vuosia todella paljon töitä tämän tavoitteen eteen.”

Braid toimi jo viime kaudella Arizona Coyotesin osa-aikaisena luisteluvalmentaja. Hän on työskennellyt aiemmin myös Toronto Maple Leafsin, Anaheim Ducksin, Buffalo Sabresin sekä Calgary Flamesin konsulttina.

Coyotesin GM John Chayka uskoo, että Dawn tuo joukkueelle todellisen kilpailuedun.

”Pelistä tulee koko ajan nopeampi, ja luistelu on kaikki kaikessa”, Chayka sanoo.

”Dawn on alansa huippu-osaaja, joten koimme hänen palkkaamisensa välttämättömänä. Hänellä on upea luonne, ja pelaajat kunnioittavat häntä ja tekevät paljon töitä hänelle. Oleellisinta on, että hän saa aikaan tuloksia.”

Myös muissa Pohjois-Amerikan miesten ammattilaissarjoissa työskentelee naisvalmentajia.

NBA-seura San Antonio Spurs palkkasi Becky Hammonin vuonna 2014, ja NFL-seura Buffalo Bills palkkasi tänä vuonna Kathryn Smithin ensimmäisiksi kokopäiväisiksi naisvalmentajiksi.