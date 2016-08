”Totta kai pelaajat hakevat rajoja” – miten tuomarit kitkevät pikkusikailua ja suunsoittoa pelikentillä?

Pieni likainen peli on olennainen osa palloilulajeja, joissa on mukana kontaktielementti.

HS kertoi lauantaina palloilulajien pelaajien kokemuksia tökkimisestä, nipistelystä, suunsoitosta ja muusta likaisesta pelistä, jota he ovat kentillä kohdanneet.

Tuomarien tehtävä on yrittää kitkeä kentällä tapahtuvaa niin sanottua pikkusikailua.

”Kyllä sitä jonkin verran on. Etenkin kulmapotkutilanteissa on joskus tilanteita, joissa on pelin henkeen kuulumatonta sikailua”, jalkapallon Veikkausliigassa erotuomarina toimiva Kalle Mäkinen sanoo.

Suomalaisessa jalkapallossa ilmiö on Mäkisen mukaan harvinainen.

”Täällä ei ole niin sanottuja taskuvarkaita niin paljon kuin ulkomailla.”

Jääkiekossa likainen peli on yleisempää. Esimerkiksi aloituksissa pelaajat antavat toisilleen pieniä iskuja mailoillaan ja pyrkivät ärsyttämään vastustajaa.

”Totta kai pelaajat hakevat rajoja. Tuomarit tiedostavat, että se on osittain henkistä sodankäyntiä, jossa katsotaan kenellä pinna kestää”, Liigan erotuomarijohtaja Jyri Rönn sanoo.

Miten pikkusikailua pyritään estämään?

”Tuomarit asettavat niitä rajoja. Jos nyt vähän tökitään siinä ohimennen, niin se on enemmän provosointia”, Rönn pohtii.

”Minä tekisin niin, että ensin varoittaisin, ettei tällainen kuulu peliin. Jos se jatkuu, on helppo sanoa, että tämä oli toinen kerta.”

Jääkiekossa tällaisista tilanteista jaetaan usein kymmenen minuutin käytösrangaistukset.

Lajista riippumatta likainen peli alkaa, kun tuomarit kääntävät selkänsä. Pieniä koiruuksia jää aina viheltämättä.

”Pelaajat ovat taitavia tekemään sellaisia juttuja sellaisissa paikoissa, ettei neljäkään silmäparia pysty sitä huomaamaan”, Rönn sanoo.

Kaikkea eivät voi tuomaritkaan nähdä. Pelin tiimellyksessä voi kuitenkin huomata asioita, joita ei näe.

”Hyvä tuomari aistii sen asian ja puuttuu jollain tavalla hommaan, jos se menee yli”, Rönn sanoo.

Hyvien taustatöiden avulla ovelatkin pelaajat voi saada rysän päältä kiinni.

”Opimme kauden aikana tuntemaan pelaajia. Katsomme videoita, joista voimme vähän mieltää, kuka sellaista mahdollisesti voisi tehdä”, Mäkinen kertoo.

”Kaikkihan ovat samalla viivalla, mutta jos tiedostaa, että joku harrastaa tällaista enemmän kuin toinen, on valmiimpi reagoimaan”, Rönn sanoo.

Fyysisen härnäämisen lisäksi toinen likaisen pelin elementti on suunsoitto. Vastustajaa pyritään horjuttamaan joskus törkeilläkin puheilla.

”Puutumme siihen aika tiukasti, jos kielenkäyttö sisältää jotain törkeää tai rasistista”, Mäkinen sanoo.

Hänen mukaansa jalkapallossa pelaajien välinen kunnioitus on hyvällä tasolla. Sen vuoksi törkeimmät puheet esitetään useimmiten tuomareille, ei kanssapelaajille.

Toisin on jääkiekossa.

”Lätkässä se oli tosi tyypillistä. Olin itsekin rääväsuu ja pelasin ärsyttäjän roolissa”, Mestis-tasolla jääkiekkoa pelannut Mäkinen kertoo.

Jääkiekossa tuomarit puuttuvat herkästi myös verbaaliseen häirintään.

”Se on tapauskohtaista. Kun se on selvästi yksipuolista, niin siihen puututaan nopeasti. Monesti joukkueiden tähtiä tai maalivahteja yritetään saada epätasapainoon”, Rönn sanoo.

Jos kaksi pelaajaa nokittelee keskenään, tuomarit usein varoittavat ensin ja lähettävät toisesta kerrasta käytöskympille.

”Sellaista esiintyy kaukalossa. Sitä varten on tuomarit ja säännöt, joilla sitä kitketään pois.”