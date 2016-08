Antti Muurinen näpäytti hallitsevia mestareita: ”SJK:n pitää olla nöyrempi, voitto pitää pelata”

HIFK3SJK1

Punaisten tuska helpottaa. HIFK pääsi neljän kuukauden tauon jälkeen juhlimaan kotivoittoa jalkapallon Veikkausliigassa Sonera-stadionilla lauantaina. Riemu ja helpotus näkyivät pelaajien kasvoilta.

”Kaikki äkkiä koppiin, fiilis katoaa”, sanoi yksi pelaajista.

Kun kaikki pelaajat olivat pukukopissa, alkoi hillitön huuto ja kaappien hakkaus.

Päävalmentaja Antti Muurisen loppukauden projektipesti on nyt kestänyt kuusi ottelua, ja saldona on kaksi voittoa, kaksi tasapeliä ja kaksi tappiota. HIFK luotti nopeisiin hyökkäyksiin ja erikoistilanteisiin, joista se sai maalinsa. Voiton ansiosta HIFK nousi karsijan paikalta ohi Interin.

”Puhuimme ennen ottelua, että omalla alueellaan SJK pitää palloa, eikä se haittaa meitä yhtään. Se ei ollut vaarallista. Muoto on meidän sana. Meillä on kaksi neljän linjaa, joita kärjet auttavat”, Muurinen kertoi.

Muurinen sivalsi monta luokkaa kalliimpaa vastustajan joukkuetta.

”Kun katsoo, millainen miljoonajoukkue SJK:lla on, eihän se ero joukkueiden välillä näkynyt lainkaan. Tiesimme, että meillä on nopeat kärjet, jotka pystyvät haastamaan heidän puolustajansa. Abdoulaye Méïté on älykäs, mutta saakelin hidas”, Muurinen sanoi.

”Kun katsoin SJK:n joukkuetta ja vaihtopenkkiä, kyllä SJK:n pitää olla nöyrempi. Voitto pitää pelata eikä hakea tuomarilta apuja”, Muurinen viittasi SJK:n joidenkin pelaajien protestointiin.

HIFK siirtyi 34. minuutilla johtoon kulmapotkusta, jonka Pekka Sihvola puski vastustajan kautta maaliin.

Kemistä Seinäjoelle siirtynyt Billy Ions pelasi ensimmäistä otteluaan mustapaitojen riveissä, ja Ions onnistui heti syöttämään maalin. SJK:n hyökkääjä Roope Riski pyysi palloa takatolpalle, jonne Ions keskitti tarkasti. Riski puski pallon alas, ja HIFK-maalivahti Tomi Maanoja onnistui haparoimaan pallon maaliin 50. minuutilla.

Veikkausliigassa perin harvinaisella keskikentän timanttimuodostelmalla pelanneen SJK:n hyökkäyspeli vaikeutui toisella jaksolla, kun kymppipaikalla pelannut Jussi Vasara loukkaantui avausjakson lopussa. Hänen tilalleen tullut Ariel Ngueukam ei pystynyt pelaamaan yhtä hyvin.

Neljä minuuttia ennen varsinaisen peliajan päättymistä HIFK sai murrettua SJK:n puolustuksen. Kukapa muukaan tilanteen olisi alustanut kuin HIFK:n paras pelaaja Mika Väyrynen ovelalla syötöllään. Sen jälkeen SJK puolustus oli myöhässä, ja lopulta Jani Bäckman laukoi irtopallosta 2–1-johtomaalin.

Kolme minuuttia myöhemmin Ville Salmikivi kiersi andorralaistoppari Marc Valesin ja maalivahti Mihkel Aksalun ja kuljetti pallon maaliin.

Jutusta korjattu Salmikiven nimi.