Rion pettymys vaihtui huippukaareen ja 10 000 euron palkintopottiin – Pitkämäki kiitti onnistumisestaan Ruuskasta

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäen kausi on ollut kaikkea muuta kuin napakymppi. Sekä Amsterdamin EM-kisat että Rion olympiakisat päättyivät pettymykseen, kun Pitkämäki jäi karsintaan.

Lauantaina Lappeenrannassa Pitkämäki osoitti saavansa keihään yhä lentämään pitkälle. Hän voitti Eliittikisojen keihäskisan kauden parhaalla tuloksellaan 86,16.

”En olisi uskonut tänne tullessa, että pystyisin tällaiseen, mutta tuulinen sää sai tekniikan loksahtamaan kohdalleen”, Pitkämäki sanoi Suomen Urheiluliiton tiedotteen mukaan.

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Samalla Pitkämäki nousi kesän Eliittikisasarjan voittajaksi, mikä toi hänelle 10 000 euron palkintopotin. Pitkämäki, aituri Nooralotta Neziri ja keihäänheittäjä Heidi Nokelainen saivat kaikki 60 tulospistettä sarjassa. Kolmikon keskinäinen järjestys määräytyi Kansainvälisen yleisurheiluliiton IAAF:n pistetaulukon mukaan parhaan tuloksen vertailussa.

Neziri ei kilpaillut lauantaina Lappeenrannassa.

Pitkämäki kiitti ennätyksestään ja palkintorahoistaan kilpakumppani Antti Ruuskasta.

Ruuskanen heitti viidennellään 83,34 ja nousi Pitkämäen ohi kilpailun kärkeen. Se kiritti Pitkämäkeä heittämään vielä pidemmälle.

”Täytyy Antille kahvit tarjota, tai useammatkin”, Pitkämäki sanoi.

Roni Rekomaa / Lehtikuva

Naisten keihäässä valta on vaihtumassa. Rioon matkannut Sanni Utriainen on viime aikoina pitänyt ykkösheittäjän titteliä, mutta hän on kärsinyt ongelmista itseluottamuksensa ja tekniikkansa kanssa. Se on näkynyt heikkona tulostasona.

Heidi Nokelaisen käyrä osoittaa toiseen suuntaan. Nokelainen on parantanut tällä kaudella ennätystään kaksi metriä ja 27 senttiä.

Lauantaina Nokelainen paransi ennätyksensä lukemiin 62,13. Se on keihäässä kauden kotimainen kärkitulos.

”Sellainen metrin verran on varaa parantaa”, hän sanoi kisan jälkeen.