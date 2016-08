Spa tarjoaa Räikköselle parhaan tilaisuuden Verstappenin ohittamiseen: ”Kuka tietää, mitä ensimmäisessä mutkassa tapahtuu?”

Spa-Francorchamps.

Max Verstappenin Red Bullin ohittaminen ei ole onnistunut Kimi Räikköseltä tuon tuosta toistuneissa keskinäisissä kilpatilanteessa toukokuun Espanjan GP-kaksintaistosta lähtien.

Sunnuntai-iltapäivän kisaan Hollannin superjunnu ja Suomen formulakonkari starttaavat peräkkäin. Verstappen säntää matkaan superpehmeillä pitokumeilla, kun Räikkönen kaasuttaa liikkeelle pehmeällä rengassetillä.

Hollantilaistoimittaja kysyi Räikköseltä aika-ajon jälkeen lehdistötilaisuudessa, että kun suomalaiskuski on viettänyt niin paljon aikaa Verstappenin takana tällä kaudella, pystyykö hän nyt ohittamaan tämän tällä kertaa.

”Kuka tietää, mitä ensimmäisessä mutkassa tapahtuu? Mutta ihan normaalikisa siitä varmasti tulee, ja katsotaan sitten, miten siinä käy. Yritän ottaa hyvän lähdön, ja jatkaa sitten taistelua siitä”, Räikkönen kuittasi.

Jos ohittaminen ylipäätään onnistuu, niin nimenomaan Spassa siihen pitäisi tarjoutua tilaisuuksia. Belgian kisaa arvostetaan erityisesti sen lukuisten huippuohitusten myötä.

Räikkösen Ferrari on parhaassa balanssissaan, ja kun Kimi saa auton mieleisekseen Span radalla, hän menee aina todella kovaa.

Verstappeniin nähden etu tulee renkaistakin. Hollantilaisen superpehmeä rengas kestää vain 5-6 kierrosta, joten vaikka hän onnistuisi erinomaisesti lähdössä, noutaja tulee äkkiä, ja silloin pehmeällä renkaalla ajavat menevät menojaan.

Span rata merkitsee hyvin paljon niin Verstappenille kuin Räikkösellekin. Verstappenille Spa-Francorchamps on lähin kotirata, ja Räikköselle puolestaan mitä melkoisin Eldorado neljine voittoineen.

Kisaan Räikkösellä on jäljellä enää yksi täysin uusi setti pehmeitä renkaita.

Onko hänellä riittävä tuntuma niiden toimisesta, kun pääosa harjoituksista ja aika-ajosta meni superpehmeällä kumilla?

”Käytimme pehmeää toisessa aika-ajossa, ja siinä oli riittävästi vauhtia. Suunnitelmamme on toiminut ihan ok. Nyt täytyy kisassa pitää huoli renkaasta. Siitä tulee hankalaa näissä oloissa, mutta samahan se on kaikille. Sunnuntai sen näyttää, oliko ratkaisumme oikein vai väärin”, Räikkönen totesi.

Ferrari saa moottoripäivityksen ja lisää downforcea vasta ensi viikolla kotikisaansa Monzaan. Nyt Spassa punaiset autot pääsivät kuitenkin jo huomattavan lähelle Mercedestä ja Red Bullia.

”Jos vertaa aiempiin kisoihin, ainakin täällä olemme nyt niitä paljon lähempänä. Oli pieni pettymys, ettei tullut paalua saman tien. Sunnuntaina on uusi päivä, ja silloin yritetään taas parasta”, Räikkönen ruoti.

Lähtöruudut:

1. Nico Rosberg Mercedes

2. Max Verstappen Red Bull

3. Kimi Räikkönen Ferrari

4. Sebastian Vettel Ferrari

5. Daniel Ricciardo Red Bull

6. Sergio Perez Force India

7. Nico Hülkenberg Force India

8. Valtteri Bottas Williams

9. Jenson Button McLaren

10. Felipe Massa Williams

11. Romain Grosjean Haas

12. Kevin Magnussen Renault

13. Jolyon Palmer Renault

14. Carlos Sainz Jr Toro Rosso

15. Pascal Wehrlein Manor

16. Felipe Nasr Sauber

17. Esteban Ocon Manor

18. Esteban Gutierrez Haas

19. Daniil Kvjat Toro Rosso

20. Marcus Ericsson Sauber

21. Lewis Hamilton Mercedes

22. Fernando Alonso McLaren