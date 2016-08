Räikkönen raivosi ja kiroili talliradiossa Verstappenin ajotyylistä: ”Naurettavaa”

Ferrarin suomalaiskuljettaja Kimi Räikkönen ei pitänyt Red Bullin Max Verstappenin ajotyylistä formula ykkösten MM-sarjan Belgian osakilpailussa.

Räikkönen, Verstappen ja Ferrarin Sebastian Vettel kolaroivat kilpailun ensimmäisessä mutkassa, mutta sen tilanteen voi laittaa Vettelin piikkiin.

Myöhemmin joukon hännillä olleet Räikkönen ja Verstappen ajoivat tulisesti kilpaa. 18-vuotias hollantilaiskuski ahdisti suomalaisen ajamaan mutkan leveäksi, kun Räikkönen yritti ohitusta.

Räikkönen raivosi ja kiroili Verstappenin temppua talliradiossa.

”Tämä on naurettavaa”, Räikkönen raivosi kirosanoin höystettynä.

”Hänen ainoa tarkoituksensa on puskea minut ulos radalta.”

"Come on. This is fucking ridiculous. He's fucking moving all over the road." - Kimi #F1 #BelgianGP