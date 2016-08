Valioliigan uudet tähtimanagerit aloittaneet puhtaalla pelillä – Conte vihjasi haluavansa Chelseaan vielä vahvistuksia

Tuloksia Valioliiga sunnuntaina West Bromwich–Middlesbrough 0–0 Manchester City–West Ham 3–1 (2–0)

Valioliigan alkukaudella katseet ovat kiinnittyneet kolmeen tähtimanageriin.

Manchester Cityn Josep Guardiola, Manchester Unitedin José Mourinho ja Chelsean Antonio Conte saapuivat kesällä kohuttuina tähtinä Englantiin.

Kolmikko on aloittanut kauden puhtaalla pelillä, jokaisen saldo on kolme voittoa kolmesta ottelusta. City johtaa maalieron turvin sarjaa, Chelsea on toisena ja ManU kolmantena.

Sunnuntaina Guardiolan City otti kotikentällään 3–1-voiton West Hamista.

Raheem Sterling ja Fernandinho veivät 18 minuutissa Cityn kahden maalin johtoon. West Hamin kiri alkoi 58 minuutilla Michail Antonion osumalla.

West Ham taisteli voitosta loppuminuuteille asti. Vasta Sterlingin lisäajalla syntynyt 3–1-maali päästi Cityn piinasta.

”Täytyy johtaa 3–0 tai 4–0, että voi ajatella pelin olevan ohi”, Guardiola sanoi Sky Sportsille.

”Pelasimme hyvän ottelun. Kannatajamme nauttivat siitä ja me olemme iloisia.”

Cityn seuraava ottelu on paikalliskamppailu Manchester Unitedia vastaan, joka pelataan maaottelutauon jälkeen 10. syyskuuta.

Myös Mourinhon ManU on aloittanut kauden vakuuttavasti. Lauantaina Hull Cityä vastaan oli vähän nihkeämpää, kun ManU otti voiton vasta lisäajalla syntyneellä maalilla.

Mourinho kertoi BBC:lle olevansa tyytyväinen pelaajiensa asenteeseen.

Scott Heppell / Reuters

”Tiedämme, että myös häviämme ja pelaamme tasapeleja, mutta asenteen pitää olla sellainen, että menemme voittamaan. Tänään he näyttivät sitä asennetta”, Mourinho sanoi.

Mourinho ei kuitenkaan halua vetää hyvästä alkukaudesta liian suuria johtopäätöksiä.

”Haluamme olla mestareita. Emme halua aloittaa hyvin, vaan haluamme lopettaa hyvin.”

Vuosi sitten Mourinhon kausi Chelseassa lähti heti syksyllä väärille raiteille. Joukkue jumittui sarjan häntäpäähän ja Mourinho sai potkut.

Kesällä Chelseaan palkattu italialaismanageri Conte on saanut lontoolaisten pelin kuosiin heti elokuussa.

Eddie Keogh / Reuters

Lauantaina Chelsea kukisti Burnleyn vakuuttavan esityksen jälkeen 3–0.

”Päästimme kolmessatoista peräkkäisessä kotipelissä maaleja, mutta emme tällä kertaa, ja se on todella tärkeää”, Conte totesi lauantaina.

Vaikka kausi on alkanut hyvin, Conte vihjasi haluavansa joukkueeseen vielä lisävahvistuksia ennen kuin siirtoaika umpeutuu elokuun lopussa.

”Yritämme löytää oikeita ratkaisuja joukkueen vahvistamiseksi. Meillä on neljä päivää aikaa löytää niitä, mutta olen tyytyväinen joukkueeseen, joka minulla on”, Conte sanoi Mirrorille.