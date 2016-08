Michael Phelpsin tulisesta kisailmeestä verkkohitti – paljasti, mitä kuulokkeissa soi

Uintisuuruus Michael Phelps keskittymässä suoritukseensa – siinä kuva, joka lähti elämään Rion olympialaisten aikaan omaa elämäänsä verkossa.

Phelps kuvattiin ennen miesten 200 metrin perhosuinnin välieriä hyvin vihaisen näköisenä. Riossa viisi kultaa ja yhden hopean voittanut paljasti sunnuntaina, mitä musiikkia hän kuunteli kuvan ottamisen aikaan.

Phelps esitteli MTV Video Music Awards -gaalassa amerikkalaisen räppärin Futuren ja amerikkalainen uintiähti kertoi puheessaan, että juuri Future soi hänen kuulokkeissaan ennen perhosuinnin välieriä.

Hastagilla #Phelpsface -verkossa levinnyttä kuvaa kommentoitiin muun muassa näin:

”Ei omena kauas puusta putoa.”

”Se hetki, kun kaadat muroja lautaselle, menet jääkaapille ja huomaat, että maito on loppu.”

When you pour your cereal, then check the fridge and there is no milk #PhelpsFace pic.twitter.com/lu6U1AyZ4u — Alexander (@Raginomicsss) 9. elokuuta 2016

”Kun kävelet kadulla ja kuulet: ”Anteeksi herra, olisiko teillä hetki aikaa...”

When you're walking down the street and hear "Excuse me sir, do you have a minute for..." #PhelpsFace pic.twitter.com/5dsVIgdQiK — Mike T (@majtague) 9. elokuuta 2016

”Kun olet juuri kisaamassa tyyppiä vastaan, joka on pukeutunut teini-ikäiseksi mutanttininjakilpikonnaksi.”

When you're about to swim against someone dressed like a Teenage Mutant Ninja Turtle #PhelpsFace pic.twitter.com/kUdjpEyVWA — Todd Blake (@Rev_Todd) 9. elokuuta 2016

”Toinen kassamyyjä avaa kassan ja sanoo ”Seuraava jonossa voi tulla tänne”, ja joku takana olevistasi kiilaa ohitsesi.”

When another cashier opens and says "I can help the next person in line" & someone behind you goes over #PhelpsFace pic.twitter.com/KNEGuRDKnm — Andy Pandy (@Mr_AndrewHunt) 9. elokuuta 2016

”Kun luulit, että salaatissasi on juustoa, mutta se olikin porkkanaa.”

When you thought there was cheese on your salad but it's actually carrot #PhelpsFace pic.twitter.com/xRI8Cs4n6z — Kalen (@Kalen_Pancheri) 18. elokuuta 2016

”Kun näet pickachun, heität pokepallon ja puhelimesi akku kuolee.”

When you're staring at a pickachu, throw the poke ball, and your phone dies #PhelpsFace pic.twitter.com/Xl2rr3ByWw — Sandy Grissal (@super_smartass) 18. elokuuta 2016

Phelpsin ilme päätyi myös tatuoinniksi.