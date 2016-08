Suomen jalkapallomaajoukkueen maalivahdin Lukas Hradeckyn edustama Eintracht Frankfurt aloitti Saksan Bundesliigan voitokkaasti, mutta puolustaja Michael Hector ei asiaa auttanut.

Jamaikan maajoukkuepuolustaja ajettiin ulos Schalke-ottelun 79. minuutilla, mutta joukkue kesti ja nappasi avauspisteet 1–0-voitolla.

Hectorin ura Frankfurtissa ei ole alkanut kaikkein ruusuisimmin, sillä puolustaja ajettiin ulos myös viikkoa aiemmin Saksan cupin ottelussa Magdeburgia vastaan. Frankfurt taisteli viimeiset 20 minuuttia vajaalla ja nappasi voiton rangaistuspotkukilpailun jälkeen.

24-vuotias Hector on lainassa Valioliiga-seura Chelseasta. Miehen uraa ovatkin leimanneet lainapestit, sillä niitä on ehtinyt kertyä jo 13. Jos punaisia kortteja nousee jatkossakin, voi olla, että viimeistään ensi kaudeksi on uuden lainan aika.