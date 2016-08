Se oli vain ajan kysymys, kun pelaajien paineet PK-35 Vantaassa kasvoivat liian suuriksi. Veikkausliigajoukkueen yhteiseen rintamaan oli tullut murtuma, palkkasaataviaan odottavien pelaajien huolet valuivat siihen ja kuluttivat muuriin halkeaman.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan useampi pelaaja teki lähtöä seurasta maanantaina.

Työnantajan pettäessä velvoitteidensa täyttämisen on pelaajan vaikea löytää itsestään lojaalisuutta. Pelaajat ovat myös vapaita siirtymään palkkarästien kasvaessa riittävän suuriksi.

Jo aiemmin putoamisvauhdissa olevasta joukkueesta oli lähtenyt puolustaja Kosta Manev, joka siirtyi Inter Turkuun.

PK-35 Vantaan pelaajat ovat Helsingin Sanomien tietojen mukaan keskustelleet lakon mahdollisuudesta mutta eivät ole esittäneet lakkouhkausta. Lakkovahteja Myyrmäessä ei tarvittaisi.

Puheenjohtaja Markku Hynnisen mukaan seuralla on tällä haavaa yksi kuukausipalkka maksamatta pelaajille.

”Seurasta lähteneiden espanjalaispelaajien tapaus on oma lukunsa. Muille pelaajille on yksi palkka ollut rästissä muutaman viikon ajan”, Hynninen kertoi.

Kauden alussa PK-35 Vantaan pääomistajiksi tulleiden päävalmentaja Shefki Kuqin ja urheilutoimenjohtaja Pablo Couñagon riidat johtivat lopulta tilanteeseen, jossa he eivät voineet enää työskennellä yhdessä.

Samoihin aikoihin seurasta lähti toukokuun lopussa Couñago mukaan lukien viisi espanjalaispelaajaa ja argentiinalaispelaaja.

Hynnisen mukaan taloustilannekin johtuu pääomistajien riidoista, jotka ovat hajottaneet joukkuetta kauden aikana.

”Riitautuneet pääomistajat Kuqi ja Couñago jättivät sopimusvelvoitteensa täyttämättä. Keskustelut heidän kanssaan on käynnissä. Juridisesti Couñago on vielä omistaja, mutta hänen kanssaan on sovittu, miten asia ratkeaa”, Hynninen sanoi.

Interin päävalmentajaksi siirtynyt Kuqi ei haluaisi enää puida PK-35 Vantaan asioita.

”Jos tuon sponsoreita seuraan, ja sitä ei lasketa ollenkaan, ei se minusta ole oikein. Minulla ei ole enää mitään tekemistä sen seuran kanssa. Tuli aika selkeästi esiin, että minä pidin aika pitkälti seuran hengissä”, Kuqi kommentoi Hynnisen kertomaa.

Hynnisen mukaan seura etsii nyt uusia omistajia.

PK-35 Vantaa sai elokuun alussa kuuden pisteen vähennyksen rangaistuksena liigalisenssihallinnon vaatimusten toteuttamatta jättämisestä. Liigajoukkueen tilanne on herättänyt kysymyksiä siitä, miten seura ylipäätään sai liigalisenssin tälle kaudelle.

Liigalisenssien esittelijän, seuralisenssipäällikkö Mikko Aitkosken mukaan Palloliiton liigalisenssikomitea pyysi ja sai seuralta paljon selvityksiä.

”Kukaanhan ei tietystikään arvannut sitä, että yhtiön perustanut kokoonpano ajautuu peruuttamattomiin ristiriitoihin”, Aitkoski sanoi.