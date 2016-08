Djokovic vaikeuksien kautta voittoon – maailmanlistan ykkönen puolikuntoisena US Openissa

Tenniksen maailmanlistan ykköspelaaja Novak Djokovic aloitti maanantaina urakkansa Yhdysvaltain avoimessa turnauksessa. US Openin voittoa puolustava Djokovic voitti 33 asteen helteessä Puolan Jerzy Janowiczin 6–3, 5–7, 6–2, 6–1.

Djokovic myönsi että hän ei ole sataprosenttisessa kunnossa. Serbi sai rannevamman juuri olympialaisten alla, ja hän putosikin Riossa jo ensimmäisellä kierroksella.

Maanantaina Djokovicia vaivasi puolestaan oikean käden kyynärvarsi, johon hän tarvitsi hoitoa kesken pelin. Djokovic otti kuitenkin voittonsa Janowiczista, joka on pelannut tällä kaudella vain kaksi ottelua polvivamman takia.

”Tällä tasolla ei ole koskaan helppoa pelata läpi vuoden. Tulee aikoja, jolloin et ole sataprosenttisessa kunnossa”, Djokovic sanoi AFP:n mukaan.

Djokovic saa seuraavaksi vastaansa sijoittamattoman tsekkiläisen, J iri Jesevelyn. Vesely nappasi Djokovicista aiemmin tänä vuonna voiton Monte Carlon turnauksessa.

Turnauksen neljänneksi sijoitettu Rafael Nadal voitti omassa ottelussaan Uzbekistanin Denis Istomin suoraan kolmessa erässä 6–1, 6–4, 6–2.

Nadal kohtaa seuraavaksi Italian Andreas Seppin. Espanjalaistähti loukkasi toukokuussa ranteensa, jonka takia hän oli pelikentiltä pois olympialaisiin asti.

”Tärkeintä on, että olen täällä New Yorkissa. Loukkaantumiset ovat osa tätä ammattia. Tämä vuosi on ollut minulle rankka”, Nadal sanoi.

Tiistaina urakkansa aloittavat kakkossijoitettu Andy Murray ja kolmanneksi sijoitettu Stan Wawrinka. Roger Federer joutui jättämään US Openin väliin polvivamman takia.

Yhdysvaltain avoimet, palkintoarvo 46,3 miljoonaa dollaria:

Miesten kaksinpelin 1. kierrosta: Mihail Juzhni Venäjä–Martin Klizan Slovakia (28) 6–2, 6–1, 6–1, Kyle Edmund Britannia–Richard Gasquet Ranska (13) 6–2, 6–2, 6–3, Marin Cilic Kroatia (7)–Rogerio Dutra Silva Brasilia 6–4, 7–5, 6–1.

Naisten kaksinpelin 1. kierrosta: Belinda Bencic Sveitsi (24)–Samantha Crawford USA 6–7 (6–8), 6–3, 6–4, Roberta Vinci Italia (7)–Anna-Lena Friedsam Saksa 6–2, 6–4, Carina Witthöft Saksa–Misaki Doi Japani (30) 6–4, 6–1, Petra Kvitova Tshekki (14)–Jelena Ostapenko Latvia 7–5, 6–3, Carolina Wozniacki Tanska–Taylor Townsend USA 4–6, 6–3, 6–4, Angelique Kerber Saksa (2)–Polina Hercog Slovenia 6–0, 1–0 luovutus, Svetlana Kuznetsova Venäjä (9)–Francesca Schiavone Italia 6–1, 6–2.